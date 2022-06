L’Américain Patrick Reed est le dernier en lice à se joindre au circuit LIV

Rob Harris, The Associated Press

ST ALBANS, Royaume-Uni — Patrick Reed est le plus récent champion du Tournoi des Maîtres à faire défection pour se joindre au circuit LIV, qui est financé par des intérêts saoudiens, et des activistes ont exprimé leur désaccord avec la décision des joueurs de faire la promotion des ambitions sportives de ce pays du Moyen-Orient.

Il est devenu samedi le 19e golfeur à faire ce choix, qui a été annoncé pendant la ronde finale du premier tournoi de l’histoire du circuit au Centurion Golf Club en banlieue de Londres. Pat Perez l’a suivi quelques heures plus tard, pour devenir le 20e à quitter le circuit de la PGA.

Le Sud-Africain Charl Schwartzel a enlevé les honneurs de ce tournoi, ce qui lui a permis d’empocher la cagnotte de 4,75 millions $US.

Schwartzel s’est accroché à son avance d’un coup pour signer la victoire, et obtenir du même coup sa part de 750 000 $ provenant de la bourse de 3 millions $ remise au quatuor de l’équipe gagnante ‘Stinger’.

«Jamais dans mes rêves les plus fous je ne pensais pouvoir jouer au golf pour autant d’argent», a mentionné Schwartzel, qui n’avait pas gagné un tournoi dans la PGA ou sur le circuit européen depuis 2016.

Son compatriote Hennie Du Plessis, qui a été sélectionné par le capitaine du Stinger Louis Oosthuizen au repêchage, a obtenu 2,875 millions $ pour sa deuxième place.

Ces montants juteux n’ont toutefois été suffisants pour convaincre les joueurs du top-10 mondial de se joindre au circuit LIV.

Reed, qui a gagné près de 37 millions $ depuis une décennie sur le circuit de la PGA, est classé 36e au monde. L’Américain a gagné son seul titre du Grand Chelem en carrière au ‘Masters’ en 2018.

Reed a indiqué qu’il entamerait son parcours sur le circuit financé par l’Arabie saoudite lors de la deuxième escale du calendrier, à Portland, en Oregon, du 30 juin au 2 juillet.

Perez, qui est âgé de 46 ans, est classé 168e au monde. Il a déclaré qu’il souhaite réduire ses déplacements après 21 ans sur le circuit de la PGA. Il n’a pas discuté des détails financiers de son entente avec le circuit LIV lors de son apparition en ondes.

Le spectre du 11 septembre plane sur le circuit LIV

La piètre réputation de l’Arabie saoudite en matière de droits humains a provoqué la colère de nombreux groupes, dont Amnistie internationale, qui reproche au pays de «redorer son image» par l’entremise du sport, en s’entendant avec des athlètes étoiles.

Pour plusieurs Américains, l’Arabie saoudite sera toujours associée à l’attentat terroriste contre les tours jumelles de New York et les 3000 décès qui en ont découlé le 11 septembre 2001. Quatre des 11 pirates de l’air impliqués dans cette tragédie étaient des citoyens saoudiens, et l’Arabie saoudite est le lieu de naissance d’Oussama ben Laden, l’architecte de l’attaque et le haut dirigeant d’Al-Qaïda.

Terry Strada, la présidente de l’Association des proches des victimes des attentats du 11 septembre, a expédié une lettre aux représentants des golfeurs qui se sont joints au circuit LIV afin qu’ils réfléchissent à leur décision de quitter le circuit de la PGA. Son mari, Tom, est décédé dans l’écrasement de son avion contre le World Trade Center.

«En raison du rôle de l’Arabie saoudite dans le décès de nos proches et de ceux blessés le 11 septembre — vos compatriotes américains —, nous sommes fâchés que vous soyez prêts à aider les Saoudiens à retrouver leur respectabilité», a écrit Strada, accusant les golfeurs d’avoir trahi les intérêts américains.

La lettre de Strada a été expédiée aux agents de Reed, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Kevin Na.

«Quand tu t’associes aux Saoudiens, tu deviens complice de leur blanchiment et tu aides à leur donner la couverture de réputation dont ils ont désespérément besoin, a écrit Strada. Les Saoudiens n’ont que faire de l’esprit sportif profondément enraciné au golf ou de ses origines en tant que jeu fondé sur des valeurs de respect mutuel et d’intégrité personnelle. Ils se soucient d’utiliser le golf professionnel pour blanchir leur réputation et ils paient les joueurs pour les aider à le faire.»

Les familles des victimes tentent de tenir l’Arabie saoudite responsable à New York, malgré l’insistance de son gouvernement sur le fait que toute allégation de complicité dans les attentats terroristes est «catégoriquement fausse».