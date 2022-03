L’Alliance de Montréal embauche l’ailier américain Dominic Green

MONTRÉAL — L’Alliance de Montréal a embauché l’ailier américain Dominic Green pour la saison 2022 de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

Le basketteur de six pieds six s’aligne présentement avec le Vfl SparkassenStars Bochum, de la ligue Pro A allemande. Green en est le meilleur marqueur et vient au quatrième rang du circuit allemand avec une moyenne de 19,4 points par match.

L’ailier a aussi réussi une moyenne de 1,7 passe décisive, 5,2 rebonds et 29,5 minutes de jeu par match tout en réussissant 49,6% de ses lancers dont 36,2% de la ligne de trois points

Natif de l’État de Washington, Green a disputé sa carrière universitaire en division 1 de la NCAA avec les Huskies de l’Université de Washington à Seattle. Lors de ses quatre saisons universitaires, Green a amassé une moyenne de 4,9 points, 2 rebonds, 0,5 passe décisive et 19 minutes de jeu par match en 128 parties.

L’Alliance de Montréal débutera son camp d’entraînement le 16 mai prochain.