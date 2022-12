L’Allemagne triomphe à nouveau au bobsleigh et rafle les deux médailles d’or

The Associated Press

LAKE PLACID, N.Y. — L’Allemagne a remporté les deux courses à l’horaire samedi lors de la Coupe du monde de bobsleigh.

Johannes Lochner a signé une rare victoire contre son compatriote Francesco Friedrich en bob à deux masculin et Laura Nolte a tenu tête à l’Américaine Kaillie Humphries en monobob féminin.

Lochner et Georg Fleischhauer ont terminé leurs deux manches au Mont Van Hoevenberg en 1 minute et 51,88 secondes. Ils ont devancé Friedrich et Alexander Schueller par 0,32 seconde.

Le tandem suisse de Michael Vogt et Sandro Michel a terminé en troisième position à 0,06 seconde de la deuxième marche du podium.

C’est la première défaite en cinq courses de Coupe du monde cette saison pour Friedrich, champion olympique en titre en bob à deux et en bob à quatre.

La meilleure paire canadienne a été celle de Taylor Austin et Gray Cyrus, qui a pris le neuvième échelon.

Dans l’épreuve du monobob féminin, Nolte a terminé deux manches en 2:01,31 et a battu Humphries — la championne olympique en titre — par 0,11 seconde. L’Allemande Lisa Buckwitz a pris la troisième place, à une demi-seconde de Humphries.

La Canadienne Ribi Bianca a dû se contenter d’une sixième place. L’autre représentante de l’Unifolié, Cynthia Appiah, a pris le quatrième rang provisoire après la première descente, mais une mauvaise deuxième descente l’a fait glisser au neuvième échelon.

Le week-end de la Coupe du monde à Lake Placid se conclura dimanche avec le bob à deux féminin et le bob à quatre masculin.