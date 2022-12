L’Allemagne et l’Italie gagnent la médaille d’or en double à Whistler

WHISTLER, C.-B. — Caitlin Nash et Natalie Corless savaient qu’elles allaient écrire l’histoire, samedi, et elles ont refusé d’être intimidées par cette idée.

Alors que la Coupe du monde de luge était de retour à Whistler, en Colombie-Britannique, pour une première fois en trois ans, elles sont devenues les premières Canadiennes à prendre part à l’épreuve féminine en double.

«Caitlin et moi avons été à l’avant-plan du double féminin et chaque jour, nous nous développons avec le sport, nous développons nos habiletés, a dit Corless. Dans l’ensemble, je pense que nous gagnons de l’expérience chaque jour et ça se passe plutôt bien.»

Nash et Corless, deux lugeuses de 19 ans originaires de la Colombie-Britannique, sont depuis longtemps des pionnières du sport et elles ont compétitionné contre des hommes lors d’une course de double en 2019. Maintenant, le double féminin a été ajouté au circuit de la Coupe du monde cette saison et au programme olympique pour les Jeux olympiques de 2026, à Milan-Cortina.

Entrer dans le sport à ses débuts est inspirant, selon Nash.

«Le double féminin est une nouvelle discipline et je pense que ç’a déjà inspiré plusieurs athlètes à y participer, a-t-elle expliqué. Ç’a aussi amené beaucoup d’attention à la luge. J’espère vraiment que ça va aider à développer le sport (au cours des quatre prochaines années).»

Nash et Corless ont signé une sixième place en vertu d’un chrono de 1:18,526, samedi, lors de leur première course de la saison.

«Nous espérions une place sur le podium aujourd’hui, mais nous avons offert nos deux meilleures descentes et nous sommes très heureuses du résultat», a mentionné Nash.

Les Italiennes Andrea Votter et Marion Oberhofer ont quant à elles établi un record de piste (38,896) en plus de remporter la médaille d’or grâce à un temps de 1:17,912.

«C’était fou, a lancé Votter, qui a participé trois fois aux Olympiques. Je ne savais pas que nous pouvions glisser aussi bien. Je suis heureuse.»

Les Autrichiennes Selina Egle et Lara Kipp ont terminé à 41 millièmes de seconde des gagnantes alors que les Allemandes Jessica Degenhardt et Cheyenne Rosenthal (1:17,968) ont mis la main sur la médaille de bronze.

Du côté masculin, l’Allemagne a obtenu les deux premières positions en double.

Toni Eggert et Sascha Benecken ont terminé les deux descentes avec un chrono combiné de 1:16,554 pour remporter la médaille d’or. Lors de leur deuxième descente, ils ont également établi un record de piste (38,249 secondes).

Leurs compatriotes Tobias Wendl et Tobias Arlt ont gagné la médaille d’argent, à seulement 51 millièmes du premier rang. Les Autrichiens Juri Thomas Gatt et Riccardo Martin Schopf (1:16,740) ont complété le top-3.

Les Canadiens Devin Wardrope et Cole Zajanski (1:16,763) ont pris la quatrième position, ce qui constitue leur meilleur résultat en carrière.

«C’est extraordinaire. Ça dit que nous sommes dans une bonne position, a souligné Wardrope. La première Coupe du monde de l’année, je n’aurais pas pu être plus heureux de ce résultat.»

Lors de la dernière course de la journée, l’équipe allemande composée de Julia Taubitz, Felix Loch, Eggert et Benecken a triomphé lors du relais mixte après avoir montré un temps de 2:04,222.

La Lettonie a gagné la médaille d’argent, suivie de l’Autriche. Le Canada ne participait pas à cette compétition.

Le circuit de la Coupe du monde de luge reprendra l’action la semaine prochaine, à Park City, en Utah.