L’Allemagne enregistre trois victoires en luge à la Coupe du monde de Park City

PARK CITY, Utah — L’Allemagne a obtenu trois victoires lors des cinq courses de la Coupe du monde de luge tenues samedi, sur la piste des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.

Dajana Eitberger a gagné l’or pour l’Allemagne en simple féminin alors que le pays a également triomphé à l’épreuve masculine de sprint en double et l’épreuve féminine de sprint en simple.

Tobias Wendl et Tobias Arlt ont fait équipe pour l’emporter en double alors que Julia Taubitz a remporté le sprint féminin.

Eitberger a présenté un chrono total de 1:26,471 pour ses deux descentes. Elle a devancé l’Américaine Emily Sweeney (1:26,611) et Taubitz (1:26,619).

La Canadienne Trinity Ellis a pris le 19e rang alors que ses compatriotes Carolyn Maxwell et Caitlin Nash ont respectivement terminé 21e et 22e.

En sprint féminin, Taubitz a franchi la ligne d’arrivée en 31,717 secondes, devant Eitberger (31,816) et l’Américaine Brittney Arndt (31,902).

En sprint masculin, l’Italien Dominik Fischnaller a mis la main sur la médaille d’or pour une deuxième journée consécutive. L’Autrichien David Gleirscher a gagné l’argent alors que l’Allemand Felix Loch a complété le podium.

Aucun athlète canadien n’a participé aux épreuves en sprint.

En double, Wendl et Arlt ont eu le meilleur sur leurs compatriotes allemands Toni Eggert et Sascha Benecken par seulement un centième de seconde, 31,862 secondes contre 31,872. Les Autrichiens Yannick Müller et Armin Frauscher ont décroché la médaille de bronze.

Le duo canadien composé de Devin Wardrope et Cole Anthony Zajanski s’est contenté du 15e échelon.

Les Autrichiennes Selina Egle et Lara Kipp ont pour leur part enlevé le double féminin. Elles ont été suivies par les Italiennes Andrea Vötter et Marion Oberhofer ainsi que par les Allemandes Jessica Reinhardt et Cheyenne Rosenthal.

Les Canadiennes Natalie Corless et Nash ont conclu l’épreuve en cinquième place.