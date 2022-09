L’ailier rapproché Darren Waller accepte une prolongation de contrat avec les Raiders

Josh Dubow, The Associated Press

L’ailier rapproché étoile Darren Waller a accepté une prolongation de contrat de trois ans avec les Raiders de Las Vegas.

L’agent négociateur Drew Rosenhaus a fait savoir que les deux parties avaient conclu une entente, samedi, qui permettra d’ajouter la somme de 51 M$ au contrat existant de Waller. Selon le pacte qui était en cours, Waller devait toucher environ 7 M$ lors de chacune des deux prochaines saisons.

En vertu de l’entente qui a été renégociée, Waller touchera un salaire moyen légèrement supérieur à 13 M$ par campagne jusqu’à la fin de la saison 2026.

«Darren Waller est un coéquipier exemplaire à tous les égards, et nous sommes emballés de savoir qu’il continuera de grandir en tant que leader au sein de cette équipe», a déclaré l’entraîneur-chef Josh McDaniels, dans un communiqué.

«Darren est un joueur reconnu pour son engagement et pour son éthique de travail, et nous ne pouvons pas être plus enchantés de le voir au sein de la famille des Raiders pendant encore plusieurs saisons», a également déclaré McDaniels.

Waller, qui célébrera son 30e anniversaire de naissance la semaine prochaine, avait encore deux ans à faire au contrat qu’il avait paraphé pendant la saison 2019, lors de laquelle il est sorti de l’anonymat.

Waller espérait négocier une nouvelle entente et a embauché Rosenhaus comme agent, la semaine dernière, dans l’espoir d’accélérer le processus.

Les deux parties ont réussi à trouver un terrain d’entente à la veille du match d’ouverture des Raiders, contre les Chargers de Los Angeles.

Waller est le quatrième joueur-clé des Raiders à se voir octroyer une généreuse prolongation de contrat au cours des six derniers mois de la part du nouveau régime, mené par McDaniels et le directeur général Dave Ziegler.

L’ailier défensif Maxx Crosby, le quart Derek Carr et le receveur de passes Hunter Renfrow sont les autres.

Depuis qu’il est devenu un joueur partant en 2019, Waller se classe deuxième dans la NFL parmi les ailiers rapprochés avec 252 attrapés pour des gains de 3006 verges. Dans ces deux catégories, il n’est devancé que par Travis Kelce, des Chiefs de Kansas City.

Waller se classe aussi ex-aequo en cinquième place avec 14 passes de touchés captées lors des trois dernières années.

La saison dernière, Waller a été limité à 11 matchs après avoir été ennuyé par des blessures à une cheville et à un genou. Il a capté 55 passes pour des gains de 665 verges, et deux touchés.

Les Raiders comptent sur Waller pour faire partie d’une dynamique attaque aérienne qui inclut, outre Carr et Renfrow, le receveur étoile Davante Adams, anciennement des Packers de Green Bay.