L’ailier espacé Mecole Hardman pourrait revenir au jeu pour les Chiefs dimanche

Dave Skretta, The Associated Press

KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City s’attendent à pouvoir compter sur les services de l’ailier espacé Mecole Hardman pour la première fois en près de deux mois, dimanche, alors qu’ils disputeront l’avant-dernier match de leur saison face aux Broncos de Denver.

Hardman est à l’écart du jeu depuis le 6 novembre en raison d’une blessure abdominale qui l’a mené sur la liste des joueurs blessés.

Il a repris l’entraînement il y a deux semaines, mais la blessure à fait en sorte que Hardman, qui n’est pas le joueur le plus imposant physiquement, a perdu du poids qu’il a dû reprendre. L’inactivité a aussi eu pour conséquence de réduire le niveau de son endurance.

«Au fur et à mesure que la semaine avançait, a déclaré l’entraîneur-chef Andy Reid en faisant allusion à la semaine dernière, il s’est senti un peu fatigué et a ressenti quelques douleurs, et je pense que c’était une bonne chose. Il a passé à travers ce qu’il devait traverser, et maintenant, il s’agit qu’il franchisse l’étape d’un match.

«Je présume, à moins d’un contretemps, qu’il sera là», a ajouté Reid.

Les Chiefs (12-3) ont surmonté son absence en déployant leur groupe d’ailiers espacés de manières différentes. Le retour au jeu de Kadarius Toney d’une blessure à un ischio-jambier, il y a environ deux semaines, a donné du temps additionnel à Hardman pour se rétablir.

À l’approche du mois de janvier, les Chiefs forment l’une des équipes les plus en santé dans la ligue, avec le retour de l’ailier rapproché Blake Bell pour la première fois la semaine dernière.