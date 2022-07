L’ailier Brock Boeser prolonge avec les Canucks pour trois saisons

VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont consenti un nouveau contrat au joueur autonome avec restriction Brock Boeser.

L’ailier droit de 25 ans s’est entendu avec les Canucks sur les modalités d’un contrat de trois ans lui rapportant 6,65 M$ par année, le club a annoncé vendredi.

L’Américain a récolté 46 points (23 buts et 23 aides) en 71 rencontres l’an dernier.

À la fin de la dernière campagne, il a déclaré aux journalistes qu’il a éprouvé de durs moments avec le déclin de l’état de santé de son père, qui est mort en mai après une longue bataille contre le cancer et le Parkinson.

Le joueur de six pieds un et 208 lb a disputé 324 matchs en saison régulière, totalisant 256 points (121 buts et 135 mentions d’assistance) et 88 minutes de pénalité.

Les Canucks ont sélectionné l’ancien finaliste au trophée Calder au 23e échelon du repêchage de 2015.

«Il est un joueur très talentueux et a été un buteur prolifique tout au long de sa carrière», a noté le directeur général des Canucks Patrik Allvin, par le biais d’un communiqué. «Nous avons hâte de voir de la façon que son jeu va se développer dans les années à suivre.

«Maintenant que le contrat est en place pour les trois prochaines saisons, Brock peut entièrement se concentrer sur ses performances sur la patinoire.»