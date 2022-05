LAH: le Rocket balaie les Americans et se qualifie pour les demi-finales des séries

MONTRÉAL — Jean-Sébastien Dea voulait prouver à son ancienne équipe qu’elle a eu tort de le laisser filer. Il leur a rendu la monnaie de la pièce de la plus belle des façons, mercredi soir.

L’attaquant lavallois a marqué son deuxième but de la rencontre en troisième période de prolongation et a permis au Rocket de Laval de battre les Americans de Rochester 6-5 et d’ainsi accéder à la finale d’association de la Ligue américaine de hockey.

«Ça termine bien mon histoire à Rochester. Avec une victoire comme ça, quoi demander de mieux», a lancé le héros du jour après son but victorieux.

Le Rocket a pu balayer la série 3-0 grâce à un but tardif de Jesse Ylönen au troisième vingt qui a envoyé le débat en prolongation.

«On a montré du caractère pour marquer dans la dernière minute du match encore. Puis, tout le monde a donné un excellent effort ce soir», a conclu l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle.

Le Rocket a joué le même tour au Crunch de Syracuse au premier tour. Cédric Paquette a marqué avec 39 secondes à faire lors du match ultime pour forcer la tenue de la prolongation avant que Gabriel Bourque eût offert la victoire au club lavallois.

«C’est pour ça qu’on joue au hockey. Je n’aurais pas pu demander mieux,» a renchéri Dea.

Xavier Ouellet, Brandon Gignac, Danick Martel et Dea ont participé à une séquence de quatre buts sans riposte en l’espace de quatre minutes pour donner les devants au Rocket 4-2 lors de la période médiane.

«Ça dut être une rencontre extrêmement stressante pour les fans. Ç’a vraiment été en montagnes russes, mais on aurait vraiment pu mieux commencer la troisième (période)», a noté Gignac par rapport à la remontée du Rocket puis celle des Americans pour prendre les devants 5-4 en troisième période.

«Je crois qu’on a vu la force du momentum pour les deux équipes ce soir. Pour nous en deuxième période et pour eux en troisième», a pour sa part analysé Houle.

Et si le rythme a joué dans la balance pour le résultat, on peut en dire de même de l’endurance des joueurs. La partie a totalisé un près de 102 minutes de jeu.

«Je me parlais (pour me motiver), car mes jambes n’avançaient plus beaucoup. On le savait que ça allait être une erreur mentale et c’est le premier qui la fera (qui va payer le prix)», a expliqué Dea, qui a profité d’un avantage numérique pour marquer en prolongation.

Le pilote du Rocket est fier de ne pas avoir eu besoin de «couper son banc» pour remporter. Cette énergie supplémentaire a été un facteur en fin de compte selon lui.

«C’est sûr que (la profondeur) c’est l’une de nos forces. On a de la profondeur devant le filet, en défense et en avant. […] Ça permet à nos joueurs avec un peu plus de talent de se reposer et de venir faire les gros jeux par la suite», a dit Houle.

JJ Peterka et Brett Murray ont touché la cible à deux reprises pour les Americans. Mark Jankowski a aussi fait mouche pour le club-école des Sabres de Buffalo, qui compte plusieurs jeunes joueurs prisés dans sa formation en Peyton Krebs, Jack Quinn et Peterka.

«Tu ne veux pas donner la chance à une équipe de revenir (dans la série). On se devait de trouver une façon de la terminer ce soir. On a réussi à le faire», a laissé tomber Ouellet.

Cayden Primeau, qui avait limité la puissante offensive des Amerks à deux buts lors des deux premiers matchs, a repoussé 34 tirs dans la victoire. Il a porté sa fiche à 6-1 lors des présentes séries éliminatoires.

Son entraîneur n’a tout de même pas hésité avant de louanger son gardien de but. «Il a fait un très gros arrêt quand c’était 2-0. Il nous a permis de rester dans le match avec cet arrêt clé», a-t-il confié.

Son vis-à-vis, Aaron Dell, a accordé six buts sur 60 tirs dans la défaite.

La troupe de Jean-François Houle a signé des victoires de 3-1 et 6-1 lors des deux premières rencontres, disputées à la Place Bell.

En finale de l’Association Est, le Rocket affrontera le vainqueur de la série entre les Checkers de Charlotte et les Thunderbirds de Springfield dans une série quatre de sept. Les Checkers ont pris les devants 2-0 dans la série mercredi soir.

Le défenseur du Rocket Mattias Norlinder a manqué un deuxième match de suite. Il a été blessé dans les derniers instants du premier duel en raison d’un coup à la tête de Ben Holmstrom.

Une rencontre haute en émotions

La rencontre s’est bien mal entamée pour la troupe de Jean-François Houle. Une mauvaise remise de Ouellet a rebondi sur le filet et a permis à Jankowski de tirer de l’enclave sans pression. C’était le premier tir de la rencontre et il a fait scintiller la lumière rouge.

Quelques minutes plus tard, en avantage numérique, Peterka a doublé l’avance des siens avec un tir voilé. C’est le deuxième filet pour l’espoir de premier plan des Sabres dans cette série.

Le capitaine du Rocket, Ouellet, est passé bien près de se reprendre pour sa bévue en fin de période, mais son tir a frappé la barre horizontale de plein fouet. Les Americans ont fait de même un peu plus tard.

Les arrêts miraculeux et parfois chanceux de Dell ont pris fin à 13:52 du deuxième vingt.

La redirection du tir de Corey Schueneman par Gignac a fait rebondir la rondelle sur la glace, elle a ensuite passé par-dessus Dell avant de trouver le fond du filet.

Moins d’une minute plus tard, Martel a complété le jeu de Gabriel Bourque et Peter Abbandonato quand il a battu le portier des Americans du côté rapproché.

Alors que le Rocket avait l’ascendant, Ouellet a décidé de prendre un tir de la pointe. Son faible tir des poignets a réussi à trouver un chemin jusqu’au filet et à faire vibrer les cordages.

Dea a porté la marque à 4-2 lorsqu’il a bondi sur le rebond du tir de Louie Belpedio et a poussé la rondelle dans une cage déserte. C’était trois minutes et 56 secondes après le filet de Gignac.

13 secondes après le retour des vestiaires, Murray a coupé devant le filet avant de conclure sa manoeuvre et de réduire l’avance du Rocket à un but.

À peine une minute plus tard, lors d’une situation de quatre contre quatre, le caviar de Krebs a permis à Peterka de marquer son deuxième de la soirée et de niveler la marque. C’était le septième but des séries de l’Allemand.

Après avoir instigué la remontée, Murray a dévié le tir de la ligne bleue de Ethan Prow entre les jambières de Primeau. Les Americans ont retrouvé l’avance dans la rencontre.

Jankowski est passé bien près d’anéantir les chances du club de Laval en fin de troisième période. Après avoir déjoué Primeau, son tir a atteint le poteau et n’a pas réussi à traverser la ligne rouge.

En situation d’avantage numérique et avec un sixième patineur sur la patinoire, le Rocket a réussi à forcer la tenue de la prolongation. Avec une minute et sept secondes à faire, Ylönen a fait mouche grâce à un tir des poignets dans l’enclave.

Les premières minutes de la prolongation ont été l’affaire des hommes de Jean-François Houle. Rafaël Harvey-Pinard puis Lucas Condotta ont eu d’excellentes chances de mettre fin au débat, mais sans succès.

En début de deuxième prolongation, Gignac a utilisé sa marque de commerce — sa vitesse — pour s’échapper. Il a réussi à déjouer Dell, mais son tir du revers a effleuré la barre horizontale.

«Ça a fait mal (de rater l’échappée). Au moins, c’est un bon dénouement», a déclaré le principal intéressé.

Dea a fait scintiller la lumière rouge pour la deuxième fois de la rencontre quand il a pris un tir du haut de l’enclave. Le Rocket évoluait avec l’avantage d’un homme puisque Brandon Davidson avait lancé la rondelle dans les gradins.