Lafrenière marque deux buts et les Rangers blanchissent les Red Wings 4-0

The Associated Press

NEW YORK — Alexis Lafrenière a marqué deux buts à son retour au jeu et les Rangers de New York ont blanchi les Red Wings de Detroit 4-0, samedi.

Laissé de côté pour la première fois de sa carrière, mercredi soir, Lafrenière a mis fin à une séquence de huit matchs sans point en déjouant le gardien Thomas Greiss du côté rapproché, à 4:37 du troisième engagement.

Le premier choix du repêchage de 2020 a ensuite effectué une spectaculaire manoeuvre pour déculotter Dylan Larkin et Greiss, inscrivant son 17e filet de la campagne.

Mika Zibanejad a amassé un but et une mention d’aide alors que Frank Vatrano a aussi fait mouche pour les Rangers. Barclay Goodrow a participé à deux buts des siens.

Igor Shesterkin a été parfait devant 20 lancers et il a enregistré son cinquième jeu blanc de la campagne. Les Rangers ont obtenu une 49e victoire cette saison, ce qui constitue leur plus haut total depuis 2014-15.

Greiss a réalisé 33 arrêts pour la troupe de Detroit, qui a été blanchie pour une septième fois cette saison.