La vente du club Chelsea est finalisée pour un montant de 4 milliards $ CAN

Steve Douglas, The Associated Press

LONDRES — L’achat accéléré du club de football anglais de Chelsea pour 2,5 milliards de livres (4 milliards $ CAN) — le prix le plus élevé jamais payé pour une équipe sportive — a été finalisé lundi par un consortium dirigé par le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly.

Cela met fin au mandat de 19 ans et qui a été couronné de succès de Roman Abramovich, l’oligarque russe qui a été contraint de vendre le club en mars après avoir été sanctionné par le gouvernement britannique pour sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, responsable de l’invasion de l’Ukraine.

Le gouvernement a révélé que le produit de la vente sera utilisé à des fins humanitaires en Ukraine.

«Nous sommes honorés de devenir les nouveaux gardiens du Chelsea Football Club», a affirmé Boehly, qui a assisté à certains matchs de l’équipe ces dernières semaines.

Chelsea opère sous licence gouvernementale depuis que les actifs d’Abramovich ont été gelés en mars. Le consortium Boehly et Clearlake Capital était l’un des quelque 250 acheteurs initiaux intéressés, a indiqué le club, et la liste a été réduite à 12 offres crédibles, puis à une liste restreinte de trois finalistes.

«Beaucoup ont décrit la transaction proposée comme ‘sans précédent’, et c’était le cas, a mentionné Chelsea. Une transaction comme celle-ci prendrait normalement de neuf mois à un an pour être finalisée; nous l’avons fait en moins de trois mois.»

Le gouvernement britannique a approuvé la vente la semaine dernière après s’être assuré qu’Abramovich ne pourrait pas en profiter. Le produit sera transféré sur un compte gelé puis utilisé «pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction en Ukraine dès que possible», a déclaré le gouvernement.

Le groupe Boehly s’est engagé à investir 1,75 milliard de livres supplémentaires (2,8 milliards $ CAN) dans les équipes masculines, féminines et des académies de Chelsea et dans les infrastructures, telles que le réaménagement de Stamford Bridge.

Le consortium comprend également le propriétaire principal des Dodgers, Mark Walter, le milliardaire suisse Hansjorg Wyss et un financement de la société de capital-investissement Clearlake.