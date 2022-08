La vedette montante roumaine Popovici brise la marque au 100 m libre

The Associated Press

ROME — Âgé de seulement 17 ans, le Roumain David Popovici est devenu le plus jeune nageur de l’histoire à inscrire un record du monde au 100 m libre, samedi.

Popovici a stoppé le chrono en 46,86 secondes aux Championnats d’Europe et a battu le record du Brésilien César Cielo établi en 2009 dans la même piscine.

Cielo avait réalisé son meilleur temps en carrière à l’historique Foro Italico aux Championnats mondiaux de Rome. Il s’agissait de la dernière compétition internationale où les combinaisons en polyuréthane étaient permises.

La marque à tenu 13 ans, soit aussi un record de longévité depuis le début de l’histoire de la compétition, en 1905.

Maintenant, elle appartient à l’une des vedettes montantes du sport.

«Il n’y avait aucune raison de forcer le record du monde et j’ai dû être très patient, a dit Popovici. Ç’a fait mal, mais ça vaut le coût et je me sens bien maintenant. Ça fait du bien et c’est très spécial de briser le record établi ici en 2009 par César Cielo.»

Popovici a complété les 50 premiers mètres en 22,74 secondes et a réalisé un chrono de 24,12 secondes lors du retour. Il a aisément défait le spécialiste du style papillon, Kristóf Milák, de la Hongrie, par 0,61 seconde. L’Italien Alessandro Miressi a décroché le bronze grâce à un temps de 47,63 secondes.

L’émergence de Popovici met la table à une grande confrontation aux Jeux olympiques de Paris en 2024 entre le Hongrois et Caeleb Dressel. L’Américain a remporté cinq médailles d’or aux Jeux de Tokyo l’été dernier et est le tenant du titre olympique au 100 m libre.

Popovic est arrivé sous les feux de la rampe aux Championnats mondiaux de natation à Budapest cette année, obtenant l’or au 100 m et 200 m libre. Il n’a toutefois pas eu la chance d’affronter Dessel au 100 m, puisque ce dernier s’est retiré de la course en raison de problèmes médicaux.