La Suisse vient de l’arrière face à la France et demeure invaincue au Mondial

HELSINKI — Nico Hischier a récolté deux buts et une aide, Dean Kukan a accumulé un but et deux aides et la Suisse est venue de l’arrière pour vaincre la France 5-2, dimanche, et demeurer invaincue au Championnat mondial de hockey.

Alexandre Texier et Valentin Claireaux ont donné les devants 2-0 à la France en première période, mais la Suisse a été en mesure de renverser la vapeur.

Andres Ambuhl a inscrit un but et une aide, tandis que Damien Riat a aussi touché la cible pour la Suisse. Reto Berra a effectué 17 arrêts.

Sebastien Ylonen a repoussé 34 tirs devant le filet de la France.

Dans l’autre rencontre du groupe A, dimanche, l’Allemagne a défait le Kazakhstan 5-4.

La Suisse (6-0-0-0) trône toujours au sommet du groupe A, devant l’Allemagne (5-0-0-1) et le Canada (4-0-0-1).

Du côté du groupe B, Rasmus Asplund et Jacob Peterson ont marqué deux buts chacun et la Suède a écrasé la Norvège 7-1.

William Nylander a fourni un but et deux aides pour la Suède, tandis que Magnus Hellberg a stoppé 19 tirs.

Pour sa part, la Lettonie a vaincu la Grande-Bretagne 4-3 grâce à un but d’Andris Dzerins tard en troisième période.

La Suède (4-1-1-0) occupe le deuxième rang du groupe B, un point derrière la Finlande (5-0-1-0). La République tchèque (3-0-1-1) et les États-Unis (2-2-0-1) suivent avec 10 points chacun.