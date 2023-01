La Suisse se qualifie pour les quarts de finale grâce à un gain contre la Slovaquie

MONCTON, N.-B. — Le Suisse Rodwin Dionicio a joué les héros au Championnat mondial de hockey junior samedi, permettant à son équipe de signer une victoire de 4-3 en tirs de barrage contre la Slovaquie.

Dionicio, un défenseur, a battu le gardien slovaque Adam Gajan au 10e tour de la fusillade.

La Suisse a entamé la troisième période avec un retard de 3-1, mais s’est ressaisie avec des buts de Mischa Ramel et Lorenzo Canonica pour forcer la tenue de la prolongation. Liekit Reichele a également marqué et obtenu une aide pour la Suisse en temps réglementaire.

Le Slovaque Adam Sykora a ouvert la marque 4:11 après le début de la rencontre et Servac Petrovsky a ajouté deux buts à 49 secondes d’intervalle lors du deuxième vingt. Filip Mesar, un espoir du Canadien de Montréal, et Libor Nemec ont chacun récolté deux aides.

Pour cette édition du tournoi, les victoires en temps réglementaires valent trois points, les victoires en prolongation en valent deux et les défaites en prolongation en valent un.

La phase à élimination directe s’entamera lundi.

États-Unis 6 – Finlande 2

Les États-Unis ont mis fin à la ronde préliminaire dans le Groupe B en battant la Finlande 6-2.

Jimmy Snuggerud a amassé un but et trois mentions d’aide pour les Américains. Logan Cooley a contribué offensivement grâce à un but et deux assistances tandis que Luke Hughes a touché la cible à une reprise en plus de préparer un filet.

Rutger McGroarty, Chaz Lucius et Lane Hutson ont également fait bouger les cordages pour les États-Unis (3-0-0-1), qui ont terminé la ronde préliminaire au sommet du Groupe B.

Lenni Hameenaho a obtenu un but et une mention d’assistance pour la Finlande, qui a pris le deuxième rang du Groupe B. Joakim Kemell a complété le pointage.

Trey Augustine a repoussé 29 rondelles pour les États-Unis alors que son vis-à-vis pour la Finlande, Aku Koskenvuo, a cédé six fois en 30 tirs.

La Slovaquie a montré la même fiche que la Finlande (2-0-1-1), mais elle a glissé en troisième place en raison du différentiel de buts. La Suisse (0-3-0-1) est quatrième.

Tchéquie 8 – Allemagne 1

Jaroslav Chemlar a amassé deux buts et une aide et la Tchéquie a écrasé l’Allemagne 8-1.

Gabriel Szturc et Martin Rysavy ont tous deux ajouté un but et deux assistances pour les Tchèques alors que David Spacek et Jakub Kos ont récolté un but et une mention d’aide chacun.

Jiri Tichacel et Petr Hauser ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour la Tchéquie, qui est restée au sommet du Groupe A à la suite de la victoire de 5-1 du Canada contre la Suède.

Le Canada s’est hissé en deuxième position et la Suède a glissé en troisième place.

Veit Oswald a été l’unique buteur de l’Allemagne, qui terminera quatrième du groupe.