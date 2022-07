La séquence irrésistible de 37 victoires de Swiatek se termine à Wimbledon

The Associated Press

WIMBLEDON, Royaume-Uni — La favorite Iga Swiatek était invaincue depuis février et semblait invincible, après 37 victoires consécutives et six titres en cours de route.

Elle n’a cependant jamais été très confortable sur le gazon et samedi, à Wimbledon, de nombreuses erreurs l’ont menée vers un revers de 6-4 et 6-2 contre Alizé Cornet, au troisième tour.

«J’ai très mal joué, a indiqué Swiatek, qui n’a jamais franchi le quatrième tour au All England Club. J’étais confuse dans ma stratégie.»

Classée 37e au monde, Cornet s’est débarrassée de la championne de Roland-Garros en une heure et 33 minutes.

Aucune joueuse, depuis les 37 triomphes de suite de la Suissesse Martina Hingis, en 1997, n’avait gagné autant de matchs consécutifs que Swiatek.

Mais dès le départ, on voyait que ce n’était pas sa journée.

«Je ne savais pas quoi faire», a-t-elle admis.

Elle a rapidement tiré de l’arrière 0-3, et neuf des 14 premiers points de Cornet ont été attribuables aux fautes directes de la favorite. De tous ces points, la Française n’en a engrangé qu’un seul grâce à un coup gagnant.

Le comportement de Swiatek a tranché avec celui qu’elle affiche habituellement; elle est souvent incisive, et très calme. Après avoir raté un coup droit, elle s’est frappé le bout du pied droit avec sa raquette.

À la fin de la rencontre, Swiatek avait cumulé 33 fautes directes — 26 de plus que Cornet. Et le puissant coup droit de la Polonaise n’a généré que neuf coups gagnants, soit seulement deux de plus que Cornet.

Ce n’est pas le premier coup d’éclat de Cornet au All England Club. Elle avait atteint le quatrième tour de ce tournoi du Grand Chelem en 2014 après avoir évincé l’Américaine Serena Williams.

Âgée de 32 ans, Cornet a atteint les quarts de finale d’un tournoi majeur pour la première fois en 63 tentatives en janvier, en Australie.

Elle va se mesurer à l’Australienne Ajla Tomljanovic au prochain tour.

«Je suis comme le bon vin, a dit Cornet. Je vieillis bien.»

Nadal accède au quatrième tour

Deuxième tête de série, Rafael Nadal a atteint la quatrième ronde en l’emportant 6-1, 6-2 et 6-4 devant Lorenzo Sonego.

Le champion de 22 tournois de prestige tente d’en ajouter un troisième cette année, après l’Australie et Roland-Garros.

Sa récole globale inclut des triomphes à Wimbledon en 2008 et 2010.

L’Espagnol de 36 ans aura comme prochain rival Botic van de Zandschulp, des Pays-Bas.

Tan poursuit sa lancée

Que ses adversaires soient les favorites du tournoi ou de la foule, Harmony Tan continue de les évincer.

Il y a d’abord eu Serena Williams, couronnée sept fois à Wimbledon. Puis la 32e tête de série, Sara Sorribes Tormo, et samedi la Britannique Katie Boulter.

«Je crois que j’aime le gazon, a dit Tan, qui a enchaîné trois victoires de suite pour la première fois de sa carrière. J’adore mettre de l’effet dans mes balles, effectuer des volées, tout ça.»

La Française participe au tournoi pour la première fois. Elle a pris part aux Internationaux de France en quatre occasions, où elle n’a atteint le deuxième tour qu’une seule fois.

Elle a aussi participé aux Internationaux d’Australie cette année, où elle a de nouveau accédé au deuxième tour.

À New York, elle a perdu au premier tour en 2018, à sa seule présence à Flushing Meadows.

Samedi, Tan a vaincu Boulter 6-1, 6-1, grâce notamment à cinq bris.

Tan affrontera au prochain tour l’Américaine Amanda Anisimova, qui participera au quatrième tour à Wimbledon pour la première fois de sa carrière également.

Anisimova a pris la mesure de sa compatriote Coco Gauff 6-7 (4), 6-2, 6-1, après avoir concédé les trois premiers points du match. Elle a aussi mené 4-1 au bris d’impasse.

Tomljanovic s’est qualifiée pour le quatrième tour après avoir surpris la championne des Internationaux de France en 2021 Barbora Krejcikova 2-6, 6-4, 6-3.

Détentrice de deux titres à Wimbledon, Petra Kvitova a perdu 7-5, 7-6 (4) devant l’Espagnole Paola Badosa, quatrième tête de série.

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et l’Australien John Peers ont vaincu la Néerlandaise Demi Schuurs et l’Uruguayen Ariel Behar 6-3, 6-4, au deuxième tour.

Tsitsipas est battu en quatre sets par Kyrgios

Du côté masculin, Stefanos Tsitsipas, quatrième tête d’affiche, a été surpris 6-7 (2), 6-4, 6-3 et 7-6 par Nick Kyrgios, 40e au monde.

Tsitsipas a réussi 21 as, mais il a aussi commis sept doubles fautes.

Le Grec a également laissé filer les cinq balles de bris qu’il a obtenues.

Taylor Fritz a pris la mesure d’Alex Molcan 6-4, 6-1, 7-6 (3), tandis que Brandon Nakashima a défait Daniel Elahi Galan 6-4, 6-4, 6-1.

Jenson Brooksby a plié l’échine devant Cristian Garin 6-2, 6-3, 1-6, 6-4, et Jack Sock a baissé pavillon 6-2, 4-6, 5-7, 7-6 (4), 6-3 contre Jason Kubler.