La séance de qualifications de l’Indy 500 est la plus rapide depuis 1996

Jenna Fryer, The Associated Press

INDIANAPOLIS — Le ciel a tenu suffisamment longtemps pour permettre le déroulement d’une séance de qualifications complète à l’Indianapolis 500, samedi, à l’occasion d’une journée particulièrement chaude et humide au cours de laquelle des vitesses remarquables — certaines des plus rapides de l’histoire, et les plus rapides en 26 ans — ont été enregistrées.

Rinus VeeKay a dominé le classement au volant de sa Chevrolet avec une vitesse moyenne sur quatre tours de 233,655 mph (376,031 km/h) autour de l’Indianapolis Motor Speedway.

Il a ainsi devancé Pato O’Ward, également avec Chevrolet, qui a réalisé une vitesse moyenne de 233,037 mph. Les deux étoiles montantes de l’IndyCar ont donc dominé le classement à l’issue de la séance de qualifications, en prévision de la course du 29 mai.

Arie Luyendyk avait établi le record en qualifications en 1996 avec une vitesse moyenne sur quatre tours de 236,986 mph, et celle de VeeKay fut la troisième plus rapide de l’histoire, derrière également Scott Brayton à 233,718. La vitesse moyenne d’O’Ward fut la cinquième meilleure de l’histoire, derrière Tony Stewart en quatrième place en 1996.

Jimmie Johnson s’est qualifié pour le premier Indy 500 de sa carrière, et il a de nouveau démontré une vitesse fulgurante. Pendant la séance d’essais libres matinale, Johnson a enregistré une vitesse de 233,961 mph — la14e plus rapide de l’histoire. Le septuple champion de la série NASCAR est considéré parmi les favoris pour remporter l’Indy 500, qui lui permettrait de savourer sa cinquième victoire en carrière sur l’ovale d’Indianapolis. Johnson a signé quatre victoires là-bas en NASCAR.

Tout le monde s’est révélé très rapide à Indy, où l’horaire de samedi a été précipité en raison des prévisions météorologiques faisant étant d’une pluie soutenue en fin de journée. Des bourrasques de 41 mph (65 km/h) ont été enregistrées à l’occasion du ‘Fast Friday’ la veille, rendant les conditions de piste dangereuses. Les dirigeants de la série étaient également préoccupés par les prévisions pour samedi, la première journée de qualifications.

Les changements à l’horaire ont créé une fenêtre d’opportunité de sept heures pour permettre aux 33 pilotes inscrits d’enregistrer leur moyenne de vitesse sur quatre tours. S’ils n’y étaient pas tous parvenus samedi, alors l’ensemble de la séance aurait été annulée. Dame Nature a toutefois été clémente pendant deux heures et demie, et les 33 voitures ont pu effectuer au moins un passage en piste.

Les positions nos 13 à 33 doivent être établies samedi, et l’identité du détenteur de la pole position sera connue après une séance d’élimination prévue dimanche.