La saison du quart Trey Lance est terminée en raison d’une fracture d’une cheville

The Associated Press

The Associated Press

SANTA CLARA, Calif. — Trey Lance, le quart partant des 49ers de San Francisco, ratera le restant de la saison en raison d’une fracture de la cheville droite survenue dimanche.

Lance est resté au sol après un contact suivant une course lors du match des 49ers contre les Seahawks de Seattle.

Une voiturette est arrivée sur le terrain et la jambe de Lance a été plâtrée avant qu’il ne quitte le stade. Les 49ers ont aussitôt annoncé qu’il ne reviendrait pas.

Les coéquipiers de Lance et plusieurs joueurs des Seahawks lui ont rendu hommage avant qu’il ne quitte le terrain et soit remplacé par l’ancien quart partant, Jimmy Garoppolo. Ce dernier a lancé une passe de touché à sa première présence sur le terrain et a permis aux 49ers de triompher 27-7.

L’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a annoncé le verdict sur la blessure de Lance immédiatement après la rencontre.

Lance a ravi le poste de quart partant de Garoppolo cette saison après avoir été repêché au troisième échelon en 2021. Les 49ers ont échangé trois choix de premier tour pour grimper de neuf rangs et sélectionner Lance.

Lance a passé sa saison recrue principalement sur le banc, regardant Garoppolo. Les Niners ont finalement atteint la finale de l’Association Nationale, mais ont baissé pavillon devant les Rams de Los Angeles.

Les 49ers avaient prévu d’échanger Garoppolo pendant la saison morte, mais n’ont pas été en mesure de le faire après qu’il eut été opéré de l’épaule en mars.

Garoppolo est resté dans l’alignement, mais ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant le camp d’entraînement. Il a lancé seul sur un terrain annexe, avant d’accepter de revenir à titre de remplaçant avec un contrat moins généreux.

C’est la deuxième fois que Lance se blesse au cours de son bref passage dans la NFL. Il s’est blessé au genou après son premier départ la saison dernière contre les Cardinals de l’Arizona alors que Garoppolo était sur la touche.