La saison d’Austin Meadows est terminée en raison de santé mentale

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — Le voltigeur des Tigers de Detroit Austin Meadows a révélé vendredi qu’il souffre de problème de santé mentale en plus de problèmes physiques et ne jouera plus cette saison.

«Cette saison a été une série d’événements inopportuns avec un paquet de blessures et de maladies, a-t-il mentionné sur les réseaux sociaux. J’ai dû gérer mon vertige au début, puis la COVID-19, puis de la tendinite bilatérale dans mon tendon d’Achille, et de devoir passer par le processus de rééducation à chaque fois.

«Ce que j’ai dit à très peu de gens, c’est que j’ai également eu des problèmes avec ma santé mentale. Cela a prolongé mon temps à l’écart du jeu que j’aime tant.»

Le gérant des Tigers, A.J. Hinch, était au courant des ennuis dont Meadows souffrait depuis plusieurs semaines. Meadows a abordé le sujet avec ses coéquipiers vendredi.

«J’ai passé beaucoup de temps avec Austin dans les dernières semaines, a admis Hinch. Nous lui offrons tout le soutien que nous pouvons, comme nous l’avons fait à présent.»

Meadows a pris part à 36 rencontres cette saison, a produit 11 points, n’a frappé aucun circuit et a maintenu une moyenne de ,250 au bâton.

Il a été acquis des Rays de Tampa Bay, à la fin du camp printanier, par le biais d’une transaction. Meadows, qui a réalisé 27 circuits et qui a produit 106 pour les Rays la saison dernière, devait apporter un nouveau souffle à l’offensive des Tigers.

«Il va continuer à être autour de l’équipe quand nous sommes à domicile et continuer à travailler avec les gens en coulisses, a déclaré Hinch. Il est sur un excellent chemin. Il est entouré de beaucoup de gens formidables. Il a une tonne de soutien et sa déclaration parle d’elle-même.»

Meadows a ajouté dans sa déclaration qu’il espère que sa décision de rendre public encouragera d’autres personnes confrontées à des problèmes de santé mentale «à tendre la main à quelqu’un pour obtenir de l’aide».