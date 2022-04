La Russie est privée de l’organisation de la Coupe Rostelecom de patinage artistique

Graham Dunbar, The Associated Press

Graham Dunbar, The Associated Press

LAUSANNE, Suisse — La Russie a perdu l’organisation d’un événement du circuit Grand Prix de patinage artistique la saison prochaine en raison de la guerre du pays contre l’Ukraine.

L’Union internationale de patinage (ISU) a révélé, lundi, qu’elle cherchait un pays hôte de remplacement pour l’événement du 25 au 27 novembre à la suite de la décision de son conseil de retirer la Coupe Rostelecom du calendrier en raison de l’invasion militaire russe.

La saison dernière, la Coupe Rostelecom a eu lieu à Sotchi et l’épreuve féminine a été remportée par Kamila Valieva, âgée de 15 ans, dont le cas de dopage ultérieur a dominé le sport aux Jeux olympiques de Pékin.

«Le Conseil réaffirme sa solidarité avec tous ceux qui sont touchés par le conflit et réitère sa condamnation de l’invasion russe de l’Ukraine dans les termes les plus forts possibles», a déclaré l’ISU dans un communiqué.

Les athlètes, équipes, officiels et organisateurs d’événements russes ont été isolés des sports mondiaux depuis le début de l’invasion le 24 février, les fédérations encouragées à agir ainsi par le Comité international olympique. L’allié militaire de la Russie, le Bélarus, a également été exclu.

La Russie pourrait toutefois encore présenter des candidats aux élections présidentielles de l’ISU en juin lors d’un congrès à Phuket, en Thaïlande. L’actuel président néerlandais Jan Dijkema quitte son poste après six ans.

L’ISU a déclaré que plus de 20 de ses fédérations membres ont exhorté le conseil à décider lors de sa réunion en ligne, dimanche, d’exclure les responsables russes et bélarusses des candidats à tout poste et d’assister à toutes les réunions. Le premier vice-président de l’ISU est le Russe Alexander Lakernik.

Cependant, le comité au pouvoir «a conclu qu’aucune décision du conseil ne devait être prise pour le moment».

L’ISU a cité «les droits fondamentaux des membres de l’ISU» et a déclaré qu’elle était «soucieuse de garantir la validité» du prochain congrès.

Au lieu de cela, les fédérations nationales pourraient décider en Thaïlande d’exclure la Russie et le Bélarus, a ajouté l’ISU, notant que la question dépendait «de la situation en Ukraine» et des futures demandes de vote.

L’ISU avait précédemment alloué 200 000 francs suisses (267 240 $ CAN) pour aider les patineurs et officiels Ukrainiens. Cet argent ira aux fédérations membres qui «ont été déplacées par le conflit en tant que contribution pour les aider à poursuivre leurs activités de patinage», a précisé l’ISU.