La présence de Lewis Hamilton au Grand Prix du Canada est remise en question

BAKOU, Azerbaïdjan — La vedette de Formule 1 Lewis Hamilton doit composer avec une blessure au dos une semaine avant le Grand Prix du Canada à Montréal.

Le septuple champion du monde a déclaré qu’il «priait» pour que le Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan de dimanche se termine. Il a notamment agrippé à son dos en sortant avec précaution de sa Mercedes après avoir terminé au quatrième rang.

Le pilote de 37 s’est plaint de la tendance de sa voiture Mercedes à rebondir lorsqu’elle atteint de hautes pointes de vitesse.

«Il y avait plusieurs moments que je ne savais pas si j’allais terminer la course et si j’allais être capable de garder la voiture sur la piste, a confié Hamilton après la course. C’est la course la plus souffrante et la plus dure que j’ai connue.

«Je tenais tout simplement le coup et je me serrais les dents à cause de la douleur. L’adrénaline m’a aidé, mais je ne peux pas exprimer la douleur que j’ai ressentie, en particulier dans les lignes droites (extrêmement rapide). Je priais juste pour que ça s’arrête.»

Il a lancé à Toto Wolff, chef d’équipe de Mercedes, que la voiture doit «absolument être modifiée».

Les changements de règles cette saison ont forcé les voitures à se rapprocher du sol et à rendre les suspensions plus raides.

Wolff a dit à Hamilton par le biais de la radio d’équipe vers la fin de la course: «Lewis, nous savons tous que c’est un peu une « voiture de merde » et nous sommes désolés pour ton dos. Nous allons arranger ça».

Wolff a laissé tomber aux journalistes à Baku qu’il va considérer utiliser un pilote remplaçant à Montréal si Hamilton est toujours souffrant.

Les pilotes substituts de Mercedes sont Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries.

L’absence d’Hamilton serait un dur coup pour la course disputée au Circuit Gilles Villeneuve, qui se tiendra pour la première fois depuis 2019. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la COVID-19.

Hamilton se retrouve au sixième échelon du classement des pilotes compte tenu de ses 88 points. Le pilote de l’écurie Red Bull Max Verstappen est le meneur.