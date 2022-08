La performance de Polanco permet aux Twins de prendre la mesure des Blue Jays 7-3

Dave Campbell, The Associated Press

Dave Campbell, The Associated Press

MINNEAPOLIS — À deux reprises Jorge Polanco a produit un point lorsque son équipe comptait deux retraits et a mené les Twins du Minnesota à un gain de 7-3 contre les Blue Jays de Toronto, samedi soir.

Jose Miranda a frappé un circuit pour les Twins et les releveurs ont été impériaux dans la victoire.

«C’est vraiment un bon ressentiment quand je dois me tourner vers l’enclos des releveurs et que je sais que nous pouvons attaquer les adversaires», a noté le gérant des Twins, Rocco Baldelli, après que ses six releveurs ont alloué seulement deux coups sûrs et un point en cinq manches.

«Nos gars sont excités d’arriver dans la rencontre à ce moment et de nous aider à gagner un match. Leur confiance me donne confiance et, je crois, en donne aussi au reste du groupe», a ajouté Baldelli, qui a vu son l’enclos des releveurs être bonifié à la date limite des transactions.

Luis Arraez a obtenu trois coups sûrs en cinq présences au bâton et a produit un point pour les Twins, qui mènent la section Centrale de l’Américaine.

Arraez a cogné deux doubles et a croisé le marbre à chacune des frappes de Polanco.

Après avoir remplacé le partant des Jays, Mitch White (1-3), Tim Mayza a connu une dure soirée qui s’est conclue avec la dislocation de son épaule droite. Le gaucher a notamment été la victime du circuit de Miranda.

Trois frappeurs après Miranda, Sandy León a frappé un amorti qui a permis à Nick Gordon de marquer. Cependant, Mayza a chargé vers la plaque pour tenter de retirer Gordon et s’est blessé lors de la collision avec ce dernier.

Mayza est resté au sol quelques secondes avant de quitter la pelouse en tenant son épaule. L’Américain de 30 ans, qui possède une moyenne de points accordés de 2,88, est le seul releveur gaucher des Blue Jays.

«Il a été un gros morceau de l’équipe depuis le début de la campagne, a fait remarquer le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. Les autres gars devront pallier sa perte pendant un moment, mais nous sommes confiants. Nous savons que nous avons des gars qui sont capables de le faire.»

Bo Bichette a claqué un circuit de deux points contre le partant des Twins, Dylan Bundy, et a ensuite produit un point en huitième manche.

Vladimir Guerrero fils a frappé deux coups sûrs et porté sa séquence de matchs avec un coup sûr à 17, sa meilleure série en carrière. Il a maintenu une moyenne de ,420 lors de cette séquence et a inscrit trois circuits.