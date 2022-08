La percée des compétitions mixtes aux Championnats du monde de canoë et de paracanoë

DARTMOUTH, N.-É. — Katie Vincent vise une fois de plus à marquer l’histoire des courses de canoë canadiennes, alors qu’elle et le nouveau venu Connor Fitzpatrick unissent leurs forces dans la catégorie mixte aux Championnats du monde de cette semaine.

Vincent, championne du monde en titre du 200 mètres, a remporté la médaille de bronze lors de la première course féminine de 500 mètres en C-2, aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, ouvrant la voie aux pagayeuses qui se sont battues pendant des années pour que l’événement soit introduit aux Jeux.

Les Championnats du monde de canoë de vitesse et de paracanoë commencent mercredi sur le lac Banook à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, où Fitzpatrick a grandi et fait ses premières armes et où Vincent, de Mississauga, en Ontario, s’entraîne maintenant.

Les finales de la course mixte doivent avoir lieu dimanche dans les mêmes couloirs où ils s’entraînent régulièrement ensemble.

Lors d’une entrevue vendredi, Vincent a déclaré que l’équipe nationale était ravie de voir une épreuve mixte à domicile — un événement lancé l’an dernier aux Championnats du monde à Copenhague, où le duo s’est classé septième dans une course de 200 mètres.

Elle a déclaré que l’introduction d’épreuves mixtes pour la course, la natation et le triathlon aux Jeux olympiques est désormais un plaisir éprouvé par la foule et reflète la réalité selon laquelle les hommes et les femmes s’entraînent souvent ensemble.

«Cela unit notre sport d’une manière qui ne l’a jamais été auparavant», a-t-elle déclaré dans une entrevue au Senobe Aquatic Club, à proximité des zones d’observation fraîchement construites où environ 40 000 spectateurs sont attendus cette semaine.

En 2009, lorsque le lac Banook a accueilli pour la dernière fois les Championnats du monde, le canoë féminin était encore un événement de démonstration, et les meilleures pagayeuses faisaient pression pour que leur sport soit inclus aux Jeux olympiques.

Cela a radicalement changé au cours des 13 dernières années, alors que les canoéistes Katie Vincent et son ancienne partenaire de pagaie Laurence Vincent-Lapointe ont remporté des médailles canadiennes pour l’équipe de canoë-kayak aux Jeux olympiques de Tokyo.

Fitzpatrick, qui a trois ans de moins que sa coéquipière, a grandi en admirant les étoiles masculines et féminines de sa discipline, et avoue être un peu ébloui de courir avec une pagayeuse qui maîtrise l’embarcation «mieux que n’importe quelle athlète féminine au monde».

«C’est super cool pour moi de pouvoir sauter dans un canoë avec quelqu’un de ce statut et une pionnière du canoë féminin», a-t-il déclaré.

Vincent cherchera à défendre son titre de meilleure coureuse de 200 mètres au monde. Elle participera également aux 500 mètres féminins C-2 et C-4 et terminera sa semaine avec une course individuelle de cinq kilomètres.