La NBA retire le numéro 6 de Bill Russell à l’échelle de toute la ligue

Tim Reynolds, The Associated Press

Tim Reynolds, The Associated Press

Plus aucun joueur de la NBA ne pourra demander de porter le numéro 6 du légendaire Bill Russell.

La NBA et l’Association des joueurs de la NBA ont fait l’annonce conjointe jeudi du retrait permanent du numéro de celui qui a remporté 11 championnats. en plus de lutter pour les droits humains.

Russell a suffisamment brillé pour être intronisé au Temple de la renommée du basketball comme joueur et entraîneur.

Russell devient le premier joueur à voir son numéro être retiré à l’échelle de la NBA entière.

Ancienne vedette des Celtics de Boston, Russell est décédé le 31 juillet, à 88 ans. Il a disputé 13 saisons et a fait partie d’équipes championnes 11 fois.

«Le succès sans égal de Russell sur le terrain et ses actions dans la lutte pour les droits humains méritent d’être honorés d’une manière unique et historique, a dit le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. Retirer son numéro 6 de manière permanente et auprès de toutes les équipes de la NBA permet de nous assurer que la carrière transcendante de Bill sera toujours reconnue.»

Les joueurs portant présentement le numéro 6 — dont l’étoile des Lakers de Los Angeles LeBron James — pourront continuer de le faire. Il ne sera toutefois plus disponible pour les autres joueurs, a expliqué la ligue.

Tous les joueurs de la NBA porteront un écusson avec le numéro 6 sur leur chandail cette saison et tous les terrains auront un trèfle avec le numéro 6 de Russell peint près de la table des marqueurs.

Les Celtics prévoient «honorer de manière unique et séparée (Russell) sur leur uniforme», a ajouté la NBA.

Dans le baseball majeur, le numéro 42 est retiré pour l’ensemble des équipes, en hommage à Jackie Robinson. Dans la LNH, le même honneur a été accordé au 99 de Wayne Gretzky.