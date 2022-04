La météo chamboule la journée d’ouverture au Baseball majeur

NEW YORK — La saison 2022 du Baseball majeur n’est pas encore amorcée que déjà, la météo vient chambouler les plans.

Ainsi, le premier entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York qui devait avoir lieu au Yankee Stadium jeudi après-midi a été repoussé au lendemain, en raison des prévisions de fortes averses pour la Grosse Pomme.

Les Twins du Minnesota ont aussi annoncé ce mercredi le report de leur match d’ouverture contre les Mariners de Seattle, également prévu jeudi après-midi. Le Target Field sera vraisemblablement frappé par un mélange de fortes de pluie. De la neige est même au menu.

Ce match a aussi été repoussé à vendredi.

Dans le cas du duel entre les Mets et les Nationals à Washington, on espère toujours être en mesure de jouer jeudi, mais on a préféré retarder le match de trois heures afin d’éviter la pluie.

Au lieu d’entendre le fameux «Play Ball!» sur le coup de 16h05 (heure avancée de l’Est), l’arbitre derrière le marbre devrait s’écrier à 19h05.

Les Nationals reçoivent les Mets pour une série de quatre parties en lever de rideau de leur saison.