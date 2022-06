La médaillée d’or olympique de 2016 Monica Puig annonce sa retraite

Howard Fendrich, The Associated Press

Howard Fendrich, The Associated Press

La médaillée d’or des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, Monica Puig, a annoncé sa retraite du tennis professionnel à 28 ans sur les réseaux sociaux, lundi.

Puig est devenue la première athlète à gagner l’or pour Porto Rico dans n’importe quel sport aux Jeux olympiques avec son triomphe en simple féminin en 2016. Elle a également été la première femme de son pays à remporter une médaille olympique de n’importe quelle couleur.

«Après un dur combat de trois ans avec des blessures et quatre chirurgies, mon corps en a eu assez, a écrit Puig. Cette décision n’est pas facile, car j’aurais adoré prendre ma retraite à mes propres conditions. Mais parfois la vie a d’autres plans et nous devons ouvrir de nouvelles portes qui mènent à des possibilités passionnantes.»

Puig a révélé qu’elle travaillera pour ESPN et «envisagera de jouer un rôle de conseillère pour les jeunes joueuses de tennis, ainsi qu’avec des programmes et des académies.»

Elle quitte le circuit professionnel avec un palmarès de 303-215, un titre WTA en simple en plus de sa médaille d’or aux Jeux d’été, un 27e rang comme meilleur classement en carrière et plus de 3,5 millions $ US en bourses.

Puig a abandonné face à Fiona Ferro lors du premier set de ce qui est devenu son dernier match en tournoi le mois dernier en France. Elle a disputé un autre match officiel cette saison, au tournoi de Madrid, s’inclinant face à la finaliste des Internationaux d’Australie, Danielle Collins.

Sinon, Puig n’avait pas compétitionné depuis une défaite au premier tour à Roland-Garros en octobre 2020.

Elle a annoncé en juin 2021 qu’elle devrait s’absenter des Jeux olympiques de Tokyo et du reste de la saison dernière après avoir subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite. C’était sa deuxième opération à la coiffe des rotateurs et à son tendon du biceps.

Puig a également subi une intervention chirurgicale au coude droit en décembre 2019.