La LNH met Zack Kassian à l’amende pour avoir retiré le casque de Bowen Byram

NEW YORK — La LNH a imposé une amende de 2500 $US à l’attaquant des Oilers d’Edmonton Zack Kassian pour conduite antisportive après qu’il ait retiré le casque protecteur au défenseur de l’Avalanche du Colorado Bowen Byram pendant le match no 2 de la série finale de l’Association Ouest.

Byram a été poussé sur le banc des Oilers par l’attaquant Josh Archibald pendant la troisième période de la rencontre de jeudi soir.

Kassian, qui était assis au banc, a bondi en direction de Byram et lui a retiré son casque protecteur. Il a écopé d’une pénalité mineure pour obstruction.

L’Avalanche a gagné le match 4-0 et mène la série 2-0.

Le match no 3 se déroulera samedi soir à Edmonton.