La France bat l’Angleterre 2-1 et accède aux demi-finales à la Coupe du monde

AL KHAWR, Qatar — La France est de retour en demi-finale de la Coupe du monde de soccer après avoir battu l’Angleterre 2-1, samedi.

Olivier Giroud a dénoué l’impasse à la 78e minute au stade Al Bayt pour permettre à la France de rester dans la course pour devenir la première équipe depuis le Brésil, en 1958 et 1962, à gagner deux Coupes du monde consécutives. L’Italie avait également été sacrée championne deux fois de suite, en 1934 et 1938.

Giroud a couru vers les partisans lorsque sa déviation de la tête a touché le défenseur anglais Harry Maguire avant de déjouer le gardien Jordan Pickford.

L’attaquant anglais Harry Kane a eu l’occasion de créer l’égalité en fin de deuxième demie, mais il a envoyé son penalty par-dessus la barre transversale.

«C’est ça le soccer, a mentionné l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Gareth Southgate. Il n’y a personne d’autre que je voudrais avoir dans cette situation et si nous devions tenter un penalty demain, je penserais de la même façon.»

Il s’agissait du deuxième penalty de Kane pendant la rencontre. Il avait nivelé la marque en pareille situation à la 54e minute de jeu.

La France a rapidement pris les devants pendant la partie, quand Aurélien Tchouaméni a décoché un superbe tir qui a fait bouger les cordages à la 17e minute.

En demi-finale, la France croisera maintenant le fer avec le Maroc, mercredi.

Les Marocains sont devenus la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, après avoir causé une surprise de taille en blanchissant le Portugal 1-0, plus tôt samedi.

«Nous sommes en demi-finale. Nous sommes plus près de la finale. C’était un accomplissement important et nous pouvons y croire, mais nous avons un match important à jouer mercredi, a dit l’entraîneur-chef de la France, Didier Deschamps. Par le passé, les champions en titre n’ont pas toujours bien fait lors de la Coupe du monde suivante, mais nous l’avons fait.»

L’Angleterre ressemblait à l’équipe la plus susceptible de marquer lorsque le match était 1-1. Mais c’est plutôt Giroud qui a donné les devants aux siens à la suite d’un centre d’Antoine Griezmann.

Giroud a inscrit un 53e but en sélection nationale, accentuant son record pour le plus de buts sous les couleurs de la France.

Les célébrations n’ont cependant pas duré longtemps, car l’arbitre Wilton Sampaio a eu recours à une reprise vidéo pour examiner la poussée de Théo Hernandez à l’endroit de Mason Mount. L’arbitre brésilien a alors accordé un penalty à l’Angleterre.

Kane avait envoyé son coéquipier avec Tottenham Hugo Lloris du mauvais côté lors de son premier penalty, après que Tchouaméni eut fait tomber Bukayo Saka dans la surface de réparation. Lors de la deuxième tentative, Kane s’est lui-même battu.

«C’est très difficile quand tu obtiens un deuxième penalty et, bien sûr, contre un gardien qui te connaît très bien, a observé Southgate. Il y a beaucoup de choses impliquées dans cette situation. Il est le meilleur, mais les meilleurs ne réussissent tout de même que 85 pour cent du temps. Même le meilleur va rater de temps en temps.»

L’Angleterre, qui a perdu aux tirs au but contre l’Italie lors du Championnat d’Europe, l’an dernier, avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde de soccer en 2018.

Après avoir marqué 12 buts lors de son parcours jusqu’en quarts de finale au Qatar, l’Angleterre a tiré de l’arrière pour une première fois pendant cette Coupe du monde. Il s’agissait également du premier but alloué par l’équipe depuis son premier match du tournoi, une victoire de 6-2 contre l’Iran.

Kane a inscrit son 53e but pour l’Angleterre, ce qui l’a placé à égalité avec Wayne Rooney pour le plus de buts marqués avec son équipe nationale.