La force mentale du CF Montréal lui a permis de l’emporter à Chicago

MONTRÉAL — Le CF Montréal a trouvé une autre façon d’ajouter une victoire à sa fiche cette saison, mais cette fois, c’est sa force mentale qui a été sollicitée.

Après avoir dominé le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo, la semaine dernière, la formation montréalaise a vaincu le Fire de Chicago 2-0, samedi soir, même si elle a disputé toute la deuxième demie avec un joueur en moins.

Le Bleu-blanc-noir a donné le ton en inscrivant deux buts rapides contre le Fire et il semblait se diriger vers une autre domination, mais Ismaël Koné, l’auteur du premier filet, a écopé deux cartons jaunes en une quinzaine de minutes pour faire changer le rythme.

Bien que parfois bousculés dans leur territoire, les Montréalais sont restés agressifs sur le porteur du ballon et ils sont restés disciplinés dans leur couverture. Surtout, ils ont su s’adapter au nouveau défi devant eux.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, était non seulement fier de ses hommes, mais il s’est même permis de citer le vétéran défenseur Giorgio Chiellini, qui avait résumé en quelques phrases la défaite de 4-1 subie par le Los Angeles FC, vendredi.

«Chiellini a dit hier (vendredi) que la première erreur que le LAFC a commise, c’est que les joueurs n’avaient pas été bons mentalement. Aujourd’hui (samedi), notre groupe a été très fort mentalement. C’est pour ça qu’il est allé chercher la victoire, a insisté Nancy. Nous avons connu une première demie très intéressante dans tous les domaines. En deuxième demie, c’était une question de force, de courage et de résilience. J’étais très heureux pour les gars parce que ce n’était pas un match facile.»

À une certaine époque, le CF Montréal aurait présenté un visage différent de ce qu’il a montré en deuxième demie contre le Fire après avoir été confronté à ce carton rouge de Koné. Une avance de 2-0 aurait pu se transformer en un match nul ou même une défaite.

Et pour rendre la tâche encore plus difficile, les Montréalais ont dû surmonter cette perte d’un joueur sur la pelouse ennemie. Là encore, les choses ont changé cette saison, car ils ont chassé leurs démons à l’étranger pour pointer à égalité au premier rang de la MLS avec huit victoires acquises sur la route.

«Je pense à la maturité de l’équipe ce soir. L’an dernier, en pareille situation, nous aurions peut-être obtenu une nulle ou subi la défaite. Cette année, rien ne change de notre côté même si nous sommes un joueur en moins. La défensive n’a pas changé, notre position sur le porteur du ballon non plus. Nous savions que l’arbitrage était douteux, mais nous n’avons pas laissé cette situation nous affecter. L’an dernier, peut-être que ç’aurait affecté notre mentalité», a fait valoir le défenseur Joel Waterman.

Cette démonstration de calme et de concentration a propulsé le Bleu-blanc-noir vers un huitième match consécutif sans défaite (6-0-2). Cette séquence record pour l’équipe avait déjà été réussie plus tôt cette saison.

Le CF Montréal occupe toujours le deuxième échelon de l’Association Est et les joueurs ainsi que les entraîneurs semblent de plus en plus se rendre compte qu’il se passe quelque chose de spécial au sein de ce groupe.

«Nous avons eu une rencontre cette semaine et nous avons parlé de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Nous avons parlé des objectifs pour le reste de la saison et certains d’entre eux étaient de battre des records, a déclaré le milieu de terrain Samuel Piette. Nous sommes affamés. Nous voulons cette place en séries et ce match éliminatoire à domicile, mais nous voulons aussi écrire notre nom dans le livre des records de l’équipe depuis son arrivée en MLS.»

La troupe montréalaise aura l’occasion de battre son record de matchs sans défaite mercredi soir, alors qu’elle accueillera les Red Bulls de New York.