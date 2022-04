La Floride gagne un 11e match de suite, grâce notamment au tour du chapeau de Barkov

Scott Charles, The Associated Press

Scott Charles, The Associated Press

NEW YORK — Aleksander Barkov a réussi un tour du chapeau et les Panthers de la Floride ont gagné 3-2 en prolongation face aux Islanders de New York, mardi, remportant ainsi un 11e match consécutif.

Barkov a signé un troisième triplé en carrière pour les Panthers, qui vont accueillir Detroit jeudi.

En prolongation, Barkov a été plus rapide que Kyle Palmieri et a marqué du revers, 20 secondes après la relance du match.

Le capitaine des Panthers récoltait un 37e but, un sommet personnel.

Jonathan Huberdeau a obtenu trois passes et Sergei Bobrovsky a fait 24 arrêts.

Jean-Gabriel Pageau et Sebastion Aho ont riposté pour les Islanders.

Obtenant un cinquième départ de suite, Ilya Sorokin a repoussé 39 tirs.

Avant le match, les Islanders ont rendu un hommage vidéo au membre du Panthéon Mike Bossy, en plus de tenir un moment de silence.

Le gagnant de quatre coupes Stanley est décédé le 15 avril à 65 ans, après avoir combattu un cancer des poumons.

Choix de premier tour des Islanders en 1977, Bossy a récolté 573 buts, se classant 22e dans l’histoire de la LNH à ce chapitre.

Seuls deux joueurs ont atteint le cap des 500 buts plus rapidement, soit Mario Lemieux et Wayne Gretzky.

Membre de sept équipes d’étoiles, Bossy a vu son numéro 22 être retiré par les Islanders en 1992.