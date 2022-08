La fille de Serena, Olympia, est coiffée comme sa mère jadis

The Associated Press

NEW YORK — Lorsque Serena Williams a remporté les Internationaux des États-Unis en 1999 pour son premier titre du Grand Chelem à 17 ans, elle portait des perles blanches dans les cheveux. Lundi soir, lorsque Williams a remporté son premier match de l’édition 2022 du tournoi new-yorkais à 40 ans, sa fille, Olympia, était sur le terrain, arborant une coiffure rendant hommage à celle de maman, autrefois.

«C’était soit elle portait des perles, soit moi, alors …, a confié Williams après sa victoire contre Danka Kovinic, terminant sa phrase avec un sourire. Je voulais le faire, mais je n’avais tout simplement pas le temps.»

Williams était enceinte d’Olympia lorsqu’elle a disputé et remporté les Internationaux d’Australie en 2017 pour son 23e titre du Grand Chelem. Olympia est née plus tard cette année-là et aura cinq ans, jeudi.

«Oui, elle aime, en fait, les porter. Elle demande beaucoup à porter des perles, a ajouté Williams. En fait, ce n’était pas mon idée, mais j’étais si heureuse qu’elle les porte. C’est parfait sur elle.»

Lundi, Olympia s’est assise dans la loge des joueurs de Williams au stade Arthur Ashe, prenant à un moment donné des photos avec un appareil. Elle était avec son père — le mari de Williams, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian — et sa grand-mère — la mère de Williams, Oracene Price.

Après le match, la longue et influente carrière de Williams a été célébrée lors d’une cérémonie sur le terrain qui comprenait une vidéo racontée par Oprah Winfrey et un discours de Billie Jean King. À la fin, Ohanian a amené Olympia sur le terrain.

«Ce soir, c’était une surprise, en fait, vers la fin. Je ne savais pas que tout cela se passait, a reconnu Williams. J’étais juste prête à accorder l’entrevue sur le terrain et à partir.»

Elle a dit qu’elle était prête à ranger sa raquette pour se concentrer sur le fait d’avoir un autre enfant et de poursuivre ses intérêts commerciaux.