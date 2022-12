La Fédération française de football poursuivra les auteurs de propos racistes

The Associated Press

The Associated Press

PARIS — La Fédération française de football (FFF) veut poursuivre les auteurs de commentaires racistes sur les réseaux sociaux visant certains joueurs de l’équipe nationale à la suite de sa défaite contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

L’organisation a déclaré mardi que des joueurs avaient été la cible de «commentaires racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux» et qu’elle compte porter plainte contre ceux qui ont mis ces propos en ligne.

Par communiqué, la FFF a «condamné avec véhémence ces comportements».

Des membres du gouvernement français ont aussi exprimé leur indignation à la suite de la parution de ces insultes. Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, a notamment signalé que Kylian Mbappé et Kingsley Coman, qui sont Noirs, avaient partie des joueurs ciblés.

Le Bayern Munich, où évolue Coman, a également condamné les propos dont il a été la cible.