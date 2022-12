La défensive fait le travail et les 49ers défont les Dolphins 33-17

Josh Dubow, The Associated Press

SANTA CLARA, Calif. — La recrue Brock Purdy a lancé deux passes de touché après avoir remplacé Jimmy Garoppolo, blessé, et les 49ers de San Francisco ont encore été dominants en défensive dans une victoire de 33-17 aux dépens des Dolphins de Miami, dimanche.

Purdy, le dernier choix du repêchage de la NFL en 2022, a eu son importance pour les 49ers quand Garoppolo s’est blessé au pied lorsqu’il a été victime d’un sac sur le dernier jeu de la première série à l’attaque.

Garoppolo a été transporté dans le vestiaire à bord d’une voiturette et il n’est pas revenu au jeu, laissant le match entre les mains de Purdy, qui n’avait lancé que neuf passes.

Après l’affrontement, l’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a fait savoir que Garoppolo allait devoir subir une intervention chirurgicale et qu’il allait rater le reste de la saison.

«C’est très dévastateur. Nous savons ce que Jimmy a vécu et à quel point il travaille fort, a déclaré Shanahan. C’était un match très plaisant en tant qu’équipe. Avec tout ce que nous avons vécu, d’être capables de surmonter certaines choses. C’est une victoire spéciale, mais les émotions sont mitigées concernant Jimmy.»

Les 49ers (8-4), qui trônent au premier rang de la section Ouest de l’Association Nationale, s’étaient positionnés comme des aspirants au titre, mais ils devront continuer la saison avec Purdy. Le jeune quart Trey Lance a vu sa saison prendre fin lorsqu’il s’est blessé à la cheville lors de la deuxième semaine d’activités.

C’est la troisième fois depuis qu’il s’est joint aux 49ers, à mi-chemin lors de la campagne 2017, que Garoppolo subit une blessure qui vient perturber sa saison. Il s’était blessé au genou lors du troisième match en 2018 et il avait raté huit parties en raison de blessures à la cheville en 2020.

Lorsque Garoppolo a été en santé, les 49ers ont atteint le Super Bowl, en 2019, et la finale de la Nationale, en 2021.

Sur le terrain, dimanche, les 49ers ont alloué une passe de touché de 75 verges à Trent Sherfield lors du premier jeu de la ligne de mêlée, mais ils ont donné très peu de jeux de qualité aux Dolphins (8-4) jusqu’au quatrième quart.

Les 49ers ont obtenu une cinquième victoire d’affilée et ils ont limité une attaque qui avait marqué au moins 30 points à ses quatre dernières parties.

Jimmie Ward et Deommodore Lenoir ont intercepté une passe de Tua Tagovailoa au troisième quart, menant à deux placements.

Les 49ers ont vu leur séquence de quatre matchs consécutifs sans donner un point en deuxième demie être stoppée quand Tagovailoa a lancé une passe de touché de 45 verges à Tyreek Hill lors de la première minute du quatrième quart.

La défensive des 49ers a couronné sa performance quand Nick Bosa a provoqué un échappé que Dre Greenlaw a retourné sur une distance de 23 verges pour un majeur.

Les Dolphins ont vu leur série de cinq victoires prendre fin. Il s’agissait du premier match de l’entraîneur-chef Mike McDaniel contre les 49ers, après cinq années passées comme adjoint à San Francisco.

Purdy a couronné sa première séquence offensive de la rencontre en lançant une passe de touché de trois verges à Kyle Juszczyk pour donner les devants 10-7 aux 49ers.

«Il avait des papillons, a dit Purdy. Je me disais que j’allais être capable. Ce n’était pas comme si j’étais arrivé sur le terrain et que je ne savais pas quoi faire. Chaque semaine, j’agis comme si j’étais le quart partant et je me prépare en conséquence.»

Purdy a ensuite orchestré une belle série à l’attaque pour mettre fin à la demie. Il a complété six passes pour des gains de 75 verges, dont une passe de touché de trois verges à Christian McCaffrey.

Purdy a complété 25 de ses 37 passes pendant la partie pour des gains aériens de 210 verges. Il a lancé deux passes de touché et une interception.

«Brock a beaucoup joué au football et tu peux le voir, a observé Juszczyk. Simplement avec la façon dont il joue au poste de quart. Il comprend les choses et il a confiance en lui. J’ai trouvé qu’il avait fait un très bon travail dans les caucus. Il commandait le respect de tous et il exécutait les jeux. Je pense que nous pouvons assurément faire de grandes choses avec Brock.»