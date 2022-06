La défensive de l’Avalanche se ressaisit dans une victoire de 4-0 contre les Oilers

DENVER — L’Avalanche du Colorado a marqué trois buts en un peu plus de deux minutes au deuxième engagement et elle a pu se propulser vers une victoire de 4-0 contre les Oilers d’Edmonton, jeudi soir.

Après avoir remporté un festival offensif de 8-6 lors du premier match de la série, l’Avalanche a resserré le jeu en défensive et elle a profité de ses trois buts rapides pour remplir sa mission à domicile.

La troupe du Colorado a gagné les deux affrontements devant ses partisans pour prendre les devants 2-0 dans la finale de l’Association Ouest. Les Oilers pourront tenter de les imiter samedi et lundi, à Edmonton.

Artturi Lehkonen a sonné la charge avec son cinquième but des séries et il a été suivi par Josh Manson et Mikko Rantanen. Nazem Kadri a participé à ces trois buts. Nathan MacKinnon a complété la marque pour l’Avalanche.

Pavel Francouz a amorcé la rencontre, après avoir remplacé Darcy Kuemper lors du premier duel. Le Tchèque a été parfait devant 24 lancers pour enregistrer un deuxième jeu blanc lors des éliminatoires.

Les deux meilleurs pointeurs des séries, Connor McDavid et Leon Draisaitl, ont été blanchis pour une première fois en 10 matchs. Draisaitl avait récolté au moins deux points à ses six dernières sorties.

Le gardien des Oilers Mike Smith a une fois de plus subi les attaques répétées de l’équipe du Colorado et il a repoussé 36 des 40 rondelles dirigées vers lui. Le vétéran de 40 ans a alloué quatre buts ou plus à ses trois derniers départs.

L’attaque des Oilers roulait à fond de train depuis quelques semaines, ayant marqué au moins quatre buts à ses six dernières parties, et elle a mis au défi Francouz en première période. Le Tchèque a toutefois répondu à l’appel.

L’Avalanche a ouvert le pointage dès la quatrième minute du deuxième tiers. Le défenseur des Oilers Darnell Nurse n’a pas été en mesure de rejoindre un coéquipier dans son territoire et Rantanen a refilé le disque à Kadri. Ce dernier a décoché un tir rapide que Lehkonen a fait dévier pour tromper la vigilance de Smith.

Les célébrations n’étaient même pas terminées quand l’Avalanche a doublé son avance, seulement 15 secondes plus tard. Les Oilers ont encore été pressés dans leur territoire et Manson a accepté une passe de Kadri avant de décocher un lancer frappé qui a fait bouger les cordages. Smith a semblé être un peu déconcentré par la tentative de bloc de son coéquipier Josh Archibald.

De retour sur la patinoire, le deuxième trio de l’Avalanche a refait des siennes seulement une minute et 49 secondes plus tard. Lors d’une montée à deux contre un, Kadri a effectué une passe soulevée à Rantanen, qui demandait la rondelle, et le Finlandais a logé le disque derrière Smith.

La formation du Colorado a ensuite fermé la porte aux Oilers, n’accordant que 11 tirs dans les 40 dernières minutes de jeu. MacKinnon a scellé l’issue du match grâce à un tir sur réception en avantage numérique, avec moins de cinq minutes à faire.