La défenseuse canadienne Vanessa Gilles se joint au club français de Lyon

La défenseuse internationale canadienne Vanessa Gilles s’alignera pour le puissant club français de Lyon à la suite d’un prêt du Angel City FC de la NWSL.

Le prêt est assorti d’une option de Lyon pour racheter le contrat de l’Ottavienne de 26 ans.

À Lyon, Gilles se joint au club pour lequel a joué Kadeisha Buchanan, sa partenaire en défense centrale avec l’équipe canadienne. Buchanan a déménagé à Chelsea en Angleterre en juillet après cinq ans et demi à Lyon.

Gilles comble un vide à Lyon puisque la défenseuse internationale française Griedge Mbock s’est blessée au genou plus tôt ce mois-ci lors d’un match contre la Grèce.

«Malheureusement, je ne pourrai pas terminer la saison avec les filles à @weareangelcity et aider dans le dernier droit en vue des séries éliminatoires, a précisé Gilles dans un message sur les réseaux sociaux.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre de quitter à la mi-saison, surtout sans pouvoir vous remercier de nous avoir aidés à nous sentir chez soi à Los Angeles et à rendre chaque match à domicile si spécial. Toutefois, signer à Lyon et vivre le rêve de jouer en Ligue des champions et de concourir pour des trophées est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer.»

Gilles compte 22 sélections avec le Canada, dont 19 comme partante, et elle a contribué à la conquête de la médaille d’or de l’équipe à Tokyo.

Il s’agit d’un retour en France pour Gilles, qui a abouti avec le Angel City en décembre dernier à la suite d’un transfert des Girondins de Bordeaux, où elle jouait depuis juillet 2018.

Gilles a joué dans les rangs universitaires avec l’Université de Cincinnati, où elle a amorcé tous les matchs des Bearcats au cours de son séjour de quatre ans.

Elle est passée dans les rangs professionnels début 2018 avec l’Apollon FC de la première division à Chypre.