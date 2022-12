La Corée du Sud surprend le Portugal et atteint le prochain tour au Qatar

Steve Douglas, The Associated Press

AL RAYYAN, Qatar — Les joueurs de la Corée du Sud ont formé un cercle au centre du terrain après le sifflet final et observé sur leur cellulaire la diffusion du match qui se déroulait simultanément dans un stade du secteur afin de connaître leur sort à la Coupe du monde de soccer au Qatar.

Les Sud-Coréens avaient rempli leur part du mandat, en disposant du Portugal 2-1 grâce à un filet survenu pendant les arrêts de jeu de la deuxième demie.

Ils devaient maintenant attendre le résultat de l’autre match en cours. L’Uruguay devait être muselé par le Ghana lors des six dernières minutes de jeu de l’autre match du groupe H.

Certains Sud-Coréens ont prié. D’autres pleuraient à chaudes larmes, comme leur capitaine Son Heung-min au centre du cercle.

Puis, ils ont explosé de joie.

La Corée du Sud a atteint les huitièmes de finale en vertu du bris d’égalité relatif au nombre de buts marqués, repoussant l’Uruguay au troisième rang de leur groupe vendredi.

«Nous avons accompli quelque chose de spécial, a dit Son, et je suis très fier de nos joueurs. Nous voulions atteindre les huitièmes de finale. Nous avons donné notre pleine mesure dans chaque match, et nous ne pouvons jamais prédire ce qui se produira dans ce sport.»

Les deux équipes ont terminé avec quatre points de classement et affichaient un différentiel buts pour/buts contre de zéro. La formation asiatique a cependant inscrit quatre buts, contre seulement deux pour l’Uruguay.

«Nous n’avons jamais abandonné, a déclaré Son entre deux sanglots. Nos joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient, ont dépassé leurs propres limites, se sont sacrifiés, et ça nous a permis d’obtenir un bon résultat.»

Quand le match entre l’Uruguay et le Ghana s’est officiellement terminé 2-0, et que la Corée du Sud était assurée du deuxième rang, les joueurs ont explosé de joie et se sont aspergés avec leurs bouteilles d’eau.

La Corée du Sud se dirigeait vers l’élimination alors que la marque était de 1-1 lorsque le coup de pied de coin du Portugal a été dégagé, mettant la table pour une longue échappée de Son dès la première minute des arrêts de jeu. Il s’est rapidement retrouvé entouré par les joueurs portugais en repli défensif, mais a eu la présence d’esprit de glisser le ballon entre les jambes d’un adversaire en direction de Hwang Hee-chan. Ce dernier n’a pas hésité et a habilement glissé le ballon derrière le gardien portugais Diogo Costa.

Puis, quand le sifflet final a retenti, Son — qui pleurait de joie — et ses coéquipiers se sont laissés choir sur la pelouse. L’entraîneur-chef de la Corée du Sud Paulo Bento, qui est portugais, a attendu patiemment la conclusion du match Uruguay-Ghana dans le tunnel menant au vestiaire avant de célébrer.

Le Portugal était déjà assuré de remporter son groupe et d’accéder au tour suivant, ce qui signifie que le joueur étoile Cristiano Ronaldo pourra disputer au moins un autre match au Qatar.

De son côté, Luis Suarez n’a pu retenir ses larmes sur les lignes de côté après avoir appris que l’Uruguay était éliminé du tournoi, malgré sa victoire de 2-0 contre le Ghana.

Ce résultat a aussi confirmé l’élimination du pays africain.

Suarez avait pourtant joué un rôle déterminant sur les deux buts de Giorgian De Arrascaeta survenus en première demie, et l’Uruguay semblait se diriger allégrement vers les huitièmes de finale au Qatar.

Cependant, peu après que Suarez eut été remplacé sur le terrain, l’écran géant du stade Al Janoub a soudainement diffusé une mise à jour du classement indiquant que la Corée du Sud était en deuxième place du groupe à la suite d’un filet tardif contre le Portugal.

L’Uruguay s’est alors porté en attaque dans l’espoir de marquer le but qui allait faire la différence en sa faveur. Les substituts Maximiliano Gomez et Sebastian Coates ont toutefois raté des chances en or, et l’Uruguay a vu sa qualification lui échapper in extremis.

Cameroun 1 – Brésil 0

Vincent Aboubakar a marqué de la tête dès la deuxième minute du temps arrêté en deuxième demie et le Cameroun a vaincu le Brésil 1-0.

Aboubakar a enlevé son chandail en guise de célébration et il a écopé un deuxième carton jaune. Il a été expulsé du match.

Le Brésil a tout de même atteint la phase éliminatoire, après avoir vaincu la Serbie et la Suisse.

L’entraîneur-chef des Brésiliens, Tite, a décidé de reposer pratiquement tous ses réguliers et il a effectué 10 changements dans sa formation qui a battu la Suisse lundi.

Le Brésil doit aussi se débrouiller sans les services de Neymar, qui est blessé. Le joueur vedette était présent au stade Lusail pour regarder le match de ses coéquipiers.

Serbie 2 – Suisse 3

La Suisse a accédé aux huitièmes de finale de la Coupe du monde pour une troisième fois de suite, après avoir défait la Serbie 3-2.

Remo Freuler a marqué le but de la victoire quelques minutes après le retour de la mi-temps et les Suisses se sont assurés du deuxième rang du Groupe G. Ils affronteront le Portugal mardi.

Freuler a mis la touche finale à une passe du talon de Ruben Vargas, après que Xherdan Shaqiti eut envoyé le ballon dans la surface de réparation.

Shaqiri a donné les devants à la Suisse tôt en première demie avant qu’Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic répliquent pour la Serbie. Breel Embolo a nivelé le pointage avant la fin de la première demie.

La Suisse avait besoin d’une victoire pour s’assurer d’une place dans la phase éliminatoire. Elle a perdu en huitièmes de finale contre l’Argentine lors de la Coupe du monde de 2014 et ensuite contre la Suède, en 2018.