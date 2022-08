La championne olympique de curling Eve Muirhead accroche son balai

LONDRES — La championne olympique de curling Eve Muirhead a annoncé qu’elle prenait sa retraite du sport.

L’Écossaise âgée de 32 ans a aidé le Royaume-Uni à remporter sa seule médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin, l’hiver dernier. Muirhead avait précédemment gagné le bronze aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014.

Elle a également remporté le Championnat du monde de curling féminin en 2013.

«Après 15 ans de curling international et 21 titres internationaux, j’ai pris la décision la plus difficile de ma vie d’accrocher mes souliers de curling et prendre ma retraite, a écrit Muirhead dans une publication sur les réseaux sociaux, jeudi. Tout au long de ma carrière, comme la plupart des athlètes, j’ai connu les hauts les plus hauts (devenir championne olympique) et les bas les plus bas, et parfois l’avenir semblait si loin. J’ai connu un parcours riche en émotions, mais un parcours dont je suis extrêmement fière.»

Muirhead a aussi fait équipe avec Bobby Lammie pour gagner le Championnat du monde de curling double mixte, en avril.

«Eve Muirhead passera à l’histoire non seulement en tant qu’une des meilleures joueuses de curling britannique, mais en tant qu’une des meilleures sportives de l’histoire du pays», a affirmé le directeur performance de British Curling, Nigel Holl.