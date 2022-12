La Canadienne Rachael Karker triomphe en demi-lune au Colorado

COPPER MOUNTAIN, Colo. — Rachael Karker a remporté la première Coupe du monde de ski acrobatique sur demi-lune de la saison, samedi.

Karker, d’Erin en Ontario, et Amy Fraser, de Calgary, ont terminé aux deux premiers rangs de l’épreuve féminine de demi-lune à Copper Mountain, au Colorado.

Il s’agissait de la deuxième médaille d’or en carrière de Karker sur le circuit de la Coupe du monde.

«Je suis vraiment heureuse, a indiqué Karker. C’était notre première compétition depuis les Jeux olympiques, je suis heureuse d’avoir pu débuter la saison du bon pied.

«J’ai subi une chute à l’entraînement tout juste avant la finale et j’ai même cru ne pas pouvoir y participer. Finalement, je me sentais vraiment bien et tout s’est bien déroulé.»

Brendan Mackey et Noah Bowman, tous deux de Calgary, ont respectivement gagné la médaille d’argent et de bronze du côté masculin. L’Américain Birk Irving a gagné l’épreuve.

«Je suis vraiment content d’avoir connu une bonne journée. Ça faisait une éternité depuis notre dernière compétition et je suis fier de ce que j’ai accompli aujourd’hui. J’ai eu la chance d’essayer de nouvelles manœuvres lors de mes descentes, c’était une journée très positive», a mentionné Mackay.

Karker a obtenu une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Pékin, en février.