La Canadienne Jasmine Baird remporte l’or en grand saut

EDMONTON — Jasmine Baird a réussi un «underflip 900» lors de sa première descente de la soirée — et n’a jamais regardé derrière par la suite.

La planchiste ontarienne a remporté l’or à l’épreuve de grand saut de la Coupe du monde de snowboard, samedi, au Commonwealth Stadium.

Baird a mis la table à une bonne soirée pour l’équipe canadienne, alors que le Québécois Nicolas Laframboise a mis la main sur la médaille de bronze lors de l’épreuve masculine.

En tête après deux descentes, Baird passait la dernière lors de la ronde finale. Elle a regardé les six autres finalistes ne pas réussir à égaler son score, et sous les chants nourris de la foule, elle s’est lancée sur la pente artificielle de 15 étages pour une descente qui avait plus des allures de parade qu’autre chose.

«Je n’avais jamais eu le luxe d’avoir une descente avec la victoire en poche auparavant, a admis Baird. Mon entraîneur est venu me voir et m’a fait un gros câlin. Normalement, je n’aime pas regarder les autres sauter, pour une raison quelconque. Je n’aime pas regarder les scores. Mais mon entraîneur est venu et il m’a dit: « Félicitations pour ta victoire ».»

La Belge Evy Poppe a remporté l’argent. Reira Iwabuchi, la planchiste japonaise qui a remporté la première épreuve de la saison en Suisse, a chuté lors de son premier saut, mais s’est reprise lors des deux derniers sauts pour décrocher la médaille de bronze.

Iwabuchi et Baird sont maintenant à égalité en tête du classement général de la Coupe du monde.

La Québécoise Laurie Blouin a fait une grosse chute lors de l’échauffement et n’a pas effectué de sauts lors de sa première descente. Elle a tout de même terminé cinquième.

Alors que Baird a pu apprécier son troisième et dernier saut, Laframboise savait qu’il devait réussir quelque chose de spécial pour grimper sur le podium.

Il avait réussi un «backside triple cork 16» à l’entraînement, mais il n’avait jamais tenté ce saut très technique lors d’une compétition. Alors que le podium était en jeu, le Québécois a décidé que le moment était venu de l’essayer.

«Je n’envisageais pas de tenter cette manœuvre, elle m’a permis de revenir en troisième position, a indiqué Laframboise. C’était une nouveauté pour moi alors j’étais très ravi d’atterrir ce saut.»

Laframboise a conclu l’épreuve derrière l’Australien Valentino Guseli, médaillé d’or, et l’Américain Chris Corning, médaillé d’argent.

Laframboise a conquis la foule en portant un chandail des Oilers d’Edmonton lors de ses sauts.

«Si nous sommes dans ce stade, je vais certainement en porter un. C’était un plaisir pour la foule et je vais continuer comme ça», a-t-il mentionné.

Il n’y a pas que Blouin qui a éprouvé des difficultés avec la pente, les hommes aussi.

«Le saut est extraordinaire, mais c’est très serré sur le plan de la vitesse. Tu dois aller en ligne droite», a noté le Canadien Cameron Spalding, qui a pris le septième échelon.

Spalding a toutefois été élogieux à l’endroit de l’équipe qui a travaillé à créer ce qu’il a qualifié «d’expérience incroyable» pour organiser une Coupe du monde dans le plus grand stade au Canada.

Le triple médaillé olympique Mark McMorris a pour sa part tenté un spectaculaire «backside triple 1800», mais il ne l’a pas atterri. Il a terminé au cinquième rang.