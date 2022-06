La Banque Scotia suspend son parrainage de Hockey Canada

TORONTO — La Banque Scotia annonce qu’elle suspend son parrainage de Hockey Canada.

Le commanditaire de longue date affirme que cette pause durera jusqu’à ce que la banque soit convaincue que les bonnes mesures sont prises pour améliorer la culture au sein du sport.

Cette mesure survient après la décision du gouvernement fédéral de geler le financement public de l’organisation sportive nationale la semaine dernière dans la foulée de sa gestion d’une agression sexuelle présumée et d’un règlement à l’amiable.

Hockey Canada a discrètement réglé une poursuite le mois dernier après qu’une femme ait affirmé avoir été agressée par huit membres de l’équipe nationale junior médaillée d’or en 2018 lors d’un gala et d’une activité de golf il y a quatre ans à London, en Ontario.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Les dirigeants de Hockey Canada ont été convoqués la semaine dernière devant le Comité permanent du patrimoine canadien.

Dans une lettre ouverte, le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Brian J. Porter, a également déclaré que le marketing et les événements prévus aux championnats du monde juniors en août seront annulés et que l’investissement sera redirigé vers d’autres programmes.