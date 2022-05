La 59e confrontation entre Djokovic et Nadal pourrait-elle être la dernière

Howard Fendrich, The Associated Press

PARIS — Les Internationaux de France constituent le premier tournoi du Grand Chelem en un an où Novak Djokovic et Rafael Nadal sont présents tous les deux. Et quiconque aime le tennis masculin — ou, en fait, le sport — devrait être ravi que ces deux titans s’affrontent pour la 59e fois, un record.

Doit-on regretter que le match de mardi soir ne soit «qu’un» quart de finale, au lieu d’un rendez-vous avec un plus grand enjeu? Peut-être. Mais cela ne diminuera en rien l’intérêt de la confrontation sur le court Philippe Chatrier.

Cela pourrait-il diminuer l’intensité de la performance de chaque joueur ? Très improbable.

«Je suis prêt pour ça», a affirmé Djokovic.

«J’espère pouvoir me donner une chance de jouer au plus haut niveau possible», a réagi Nadal, «et ensuite nous verrons.»

La question que Nadal aura à l’esprit — et nous le savons parce qu’il l’a dit — et Djokovic pourrait la poser aussi, est la suivante: à combien d’autres de ces confrontations aurons-nous encore droit?

D’abord, Nadal aura 36 ans, vendredi ; Djokovic a eu 35 ans le 22 mai, le premier jour de Roland-Garros.

«Je ne sais pas ce qui peut arriver à ma carrière dans un avenir proche», a déclaré Nadal.

Son physique a représenté un gros défi au cours des 12 derniers mois. Il a raté la dernière moitié de la saison dernière, y compris Wimbledon et les Internationaux des États-Unis, en raison d’une douleur chronique au pied gauche qui l’a de nouveau incommodé ces dernières semaines. Après son départ de 20-0 en 2022, il a aussi raté trois tournois en raison d’une blessure aux côtes.

«Je ne peux pas trop me plaindre», a poursuivi Nadal, soulignant qu’il y a deux semaines et demie, il ne savait pas s’il pourrait se rendre aussi loin.

«Pour être honnête, chaque match que je joue ici, je ne sais pas si ce sera mon dernier ici à Roland Garros. (…) C’est ma situation maintenant, a-t-il avoué après sa victoire aux dépens de Félix Auger-Aliassime, 21 ans, en cinq manches. C’est pourquoi j’essaie d’en profiter le plus possible.»

Auger-Aliassime a noté que Nadal ne semblait pas du tout gêné ou ralenti lors de leur excitant match du quatrième tour, qui a duré près de quatre heures et demie, presque deux fois plus longtemps que la victoire en trois manches de Djokovic le même jour contre Diego Schwartzman, 15e tête de série.

Djokovic n’a pas perdu une manche en quatre matchs.

«C’est Novak», a constaté Schwartzman, «et si vous n’êtes pas à 100% … évidemment, le résultat est comme ça.»

Quant à Djokovic, sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 l’a privé d’une participation aux Internationaux d’Australie et, même s’il a été rassuré que cela ne pose pas de problème à Wimbledon quand le tournoi commencera le 27 juin, son statut pour les Internationaux des États-Unis est incertain pour le moment.

Qu’il s’agisse de statistiques, de la qualité de leur tennis ou d’autres considérations, les deux sont parmi les plus grands du sport. Là-dessus, il ne peut y avoir de débat.

Nadal détient un record masculin de 21 titres du Grand Chelem, sommet qu’il a atteint avec un triomphe décisif aux Internationaux d’Australie en janvier. Djokovic, comme Roger Federer, suit tout juste derrière à 20. Djokovic a plusieurs faits d’armes à son actif, y compris le plus de semaines au sommet du classement ATP que quiconque, le seul joueur masculin avec au moins deux trophées de chaque tournoi majeur et le seul avec au moins deux trophées de chaque Masters. Il mène également Federer et Nadal dans leur face-à-face.

Djokovic et Nadal se sont affrontés plus fréquemment que tout autre duo de joueurs chez les hommes au cours du plus d’un demi-siècle du tennis professionnel. Djokovic mène 30-28 au total; Nadal mène 19-8 sur la terre battue, dont 7-2 à Roland Garros. Nadal a une fiche de 109-3 à Roland-Garros, avec un record de 13 titres, et deux de ces trois défaites ont été encaissées aux mains de Djokovic, y compris en demi-finale il y a un an en route vers le titre.

Ce match revêt un tel intérêt qu’il a été planifié pour la session de soirée, même si Nadal a clairement indiqué qu’il préférait jouer des matchs de jour sur terre battue, et il a été mis gratuitement à la disposition de tous en France via un service de diffusion en continu dans le cadre d’un arrangement spécial.

Le vainqueur affrontera Alexander Zverev, troisième tête de série, ou Carlos Alcaraz, sixième tête de série, en demi-finale.

Alcaraz, l’Espagnol de 19 ans considéré comme la prochaine grande vedette du tennis masculin, reconnaît un match important quand il en voit un venir.

«Si je peux», a déclaré Alcaraz à propos de Djokovic contre Nadal, »je le regarderai.»