La 126e édition du marathon de Boston est de retour au printemps

Jennifer Mcdermott, The Associated Press

Jennifer Mcdermott, The Associated Press

HOPKINTON, Mass. — Des coureurs participaient lundi au marathon de Boston, qui renoue avec sa traditionnelle édition printanière pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Le directeur de la course, Dave McGillivray, a lancé à 6 h un groupe d’une vingtaine de membres de la Garde nationale du Massachusetts, qui ont marché le long du trajet, comme le veut la tradition. Les athlètes en fauteuil roulant ont pris le départ vers 9 h, suivis des athlètes d’élite.

«Le retour est plus important que le recul», a dit M. McGillivray.

Il a ensuite déclaré lors d’une entrevue que «c’est la nouvelle normale», avec certains protocoles de pandémie toujours en place ― comme l’obligation pour les participants d’être vaccinés ou de présenter une exemption ― «mais c’est normal». Il a dit répéter la phrase parce que «nous sommes sur le point de voir ça se concrétiser».

«On sait que nous ne sommes pas entièrement sortis du bois. Nous sommes encore vulnérables au virus et nous demandons la vaccination, a-t-il ajouté. Nous ne sommes vraiment pas de retour à la normale en ce moment, mais c’est ça, la nouvelle normale. L’essentiel est d’assurer la sécurité de tout le monde.»

Il y a seulement six mois que les athlètes ont couru 42,2 kilomètres jusqu’à la place Copley, à Boston, dans le cadre du plus vieux et plus prestigieux marathon de la planète.

L’édition de 2020 avait été annulée en raison de la pandémie, une première depuis la course initiale en 1897. La course de 2021 avait été reportée au mois d’octobre, ce qui en faisait la première édition automnale de l’événement. Le nombre de participants avait été restreint, distanciation physique oblige, et les foules étaient plus modestes, mais tout aussi enthousiastes.

Plus de 28 000 coureurs étaient inscrits pour l’édition de lundi, le Jour des patriotes aux États-Unis. Il s’agit de la date traditionnelle de la course, lors de la journée qui commémore le début de la guerre de l’indépendance américaine.

La Boston Athletic Association souligne aussi cette année le 50e anniversaire de la première division officielle des femmes, même si les huit femmes qui se sont élancées en compagnie des hommes cette année-là n’étaient pas les premières à participer à la prestigieuse course.

Bobbi Gibb est reconnue comme la première femme à avoir couru le marathon de Boston. Elle avait complété la course en 1966 en compagnie de participants officieux appelés les «bandits». Un an plus tard, Kathrine Switzer s’est inscrite sous le nom «K.V. Switzer» et a reçu un dossard officiel. Le directeur de la course, Jock Semple, a essayé de la pousser hors du circuit.

On commémore cette année la victoire de Nina Kuscsik en 1972. Cinq des huit premières coureuses seront de la fête. Valerie Rogosheske, qui a pris le sixième rang en 1972, courra encore cette année, en compagnie de ses filles, et elle donnera le coup de départ protocolaire de l’élite féminine.

Les femmes qui y sont cette année sont parmi les meilleures de l’histoire. La championne olympique en titre Peres Jepchirchir, la gagnante des marathons de Londres et New York Joyciline Jepkosgei, et l’Éthiopienne Degitu Azimeraw affichent toutes des performances personnelles supérieures au record de la course.

Le Kényan Benson Kipruto a remporté la course des hommes en octobre et tentera de défendre son titre cette année.

On a offert un remboursement ou un report aux Ukrainiens qui s’étaient inscrits et qui ne pouvaient ou ne voulaient pas participer. Les athlètes russes et bélarusses ont été invités à rester chez eux.