Kyrou inscrit un tour du chapeau dans un gain de 5-1 contre les Canucks

VANCOUVER — Jordan Kyrou a inscrit son premier tour du chapeau en carrière et a récolté une aide, alors que les Blues de St. Louis ont étrillé les Canucks de Vancouver 5-1, lundi.

Robert Thomas, avec un but et une aide en supériorité numérique, et Nathan Walker, avec son premier de la saison, ont également marqué pour les Blues.

Dans la victoire, Vladimir Tarasenko a obtenu trois aides et Nicky Leddy deux.

Jordan Binnington a arrêté 33 tirs pour les Blues (16-15-1), qui ont remporté un quatrième match consécutif.

Ilya Mikheyev a fait mouche pour les Canucks (13-15-3), qui ont perdu une troisième rencontre consécutive au Rogers Arena. Les Canucks ont une fiche de 5-9-1 à domicile.

Le club canadien a perdu par un score de 5-1 à domicile à cinq reprises cette saison. Dans la défaite, Spencer Martin a réalisé 22 arrêts.