Kuzmenko réalise un doublé et les Canucks s’imposent 4-2 contre l’Avalanche

VANCOUVER — Andrei Kuzmenko a réalisé un doublé et les Canucks de Vancouver ont obtenu une victoire bien nécessaire jeudi, en défaisant l’Avalanche du Colorado 4-2.

Brock Boeser et J.T. Miller ont chacun ajouté un but pour les Canucks (17-18-3), qui ont mis fin à une série de trois défaites et remporté un premier match en 2023.

Elias Pettersson et Oliver Ekman-Larsson ont tous deux obtenu deux aides.

Mikko Rantanen et Samuel Girard ont touché la cible pour l’Avalanche (19-15-3).

Collin Delia a arrêté 29 des 31 tirs pour triompher. Son vis-à-vis, Alexandar Georgiev, a réalisé 39 arrêts.

L’Avalanche a été défaite à ses cinq dernières parties (0-4-1) pour la première fois depuis novembre 2019.