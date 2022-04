Kulikov marque en prolongation et le Wild défait les Predators

The Associated Press

The Associated Press

NASHVILLE — Dmitry Kulikov a marqué avec 1,3 seconde à faire en prolongation et a permis au Wild du Minnesota de l’emporter 5-4 contre les Predators de Nashville, dimanche.

Joel Eriksson Ek a récolté deux buts et une aide et Marc-André Fleury a repoussé 21 tirs pour le Wild. Nick Bjugstad et Kevin Fiala ont aussi fait mouche pour le club de l’État du Minnesota.

Fiala a prolongé sa séquence de matchs avec un point à 10. Il a obtenu 10 buts et 13 aides lors de cette série.

Le Wild a remporté ses cinq dernières parties et est nez à nez avec les Blues de St. Louis au deuxième rang de la section Centrale. L’équipe qui terminera deuxième aura l’avantage de la patinoire lorsque ces deux clubs s’affronteront au premier tour.

Filip Forsberg a été crédité d’un but et de deux mentions d’assistances alors que Matt Duchene, Ryan Johansen et Dante Fabbro ont aussi touché la cible pour les Predators.

David Rittich a repoussé 42 tirs pour les Predators, qui trônent encore au sommet des équipes repêchées dans l’Association Ouest. Ils ont un point d’avance sur les Stars de Dallas.