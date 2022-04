Kotkaniemi en vedette à son retour au jeu, dans une victoire de la Caroline

Bob Sutton, The Associated Press

RALEIGH, N.C. — De retour d’une absence de cinq matches, Jesperi Kotkaniemi a fourni un but et trois points, jeudi, aidant les Hurricanes de la Caroline à gagner 6-3 face aux Devils du New Jersey.

L’ancien du CH était blessé dans le bas du corps.

Champions de section, les Hurricanes ont bonifié des records du club en atteignant 54 gains et 116 points.

Ethan Bear, Martin Necas, Teuvo Teravainen, Steven Lorentz et Jordan Martinook ont aussi marqué pour les Hurricanes.

Antti Raanta a fait 27 arrêts, alors que les siens ont conclu la saison régulière avec un sixième gain d’affilée.

La Caroline avait donné congé à Jordan Staal, Andrei Svechnikov et Jaccob Slavin.

Fabian Zetterlund, Jesper Bratt et Jimmy Vesey ont réussi les buts des Devils.

Andrew Hammond a stoppé 30 tirs pour le New Jersey, qui subissait un cinquième revers de suite.