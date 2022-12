Kopitar marque deux buts et les Kings battent les Coyotes 5-3

Joe Reedy, The Associated Press

LOS ANGELES — Anze Kopitar a fait mouche à deux reprises, incluant sur le but gagnant en troisième période, et les Kings de Los Angeles ont renversé les Coyotes de l’Arizona 5-3, jeudi.

Trevor Moore, Carl Grundstrom et Kevin Fiala ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Kings, qui avaient perdu cinq de leurs six rencontres précédentes.

Jonathan Quick a réalisé 18 arrêts.

Kopitar a donné les devants aux Kings pour une première fois dans le match après 5:22 de jeu en troisième période, quand les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Kopitar s’est moqué du défenseur J.J. Moser, puis a battu le gardien Karel Vejmelka.

Matias Maccelli a amassé un but et une aide, tandis que Christian Fischer et Nick Bjugstad ont aussi touché la cible pour les Coyotes. Patrik Nemeth a accumulé deux aides.

Vejmelka a stoppé 27 lancers et les Coyotes ont chuté à 4-5-2 depuis le début de leur voyage de 14 rencontres.