Kochetkov et les Hurricanes blanchissent les Islanders 3-0

The Associated Press

NEW YORK — Paul Stastny a touché la cible en deuxième période, Pyotr Kochetkov a obtenu son deuxième blanchissage en carrière et les Hurricanes de la Caroline ont blanchi les Islanders de New York 3-0, samedi.

Kochetkov a réalisé 16 arrêts dans la victoire et les Hurricanes ont prolongé leur séquence de matchs avec au moins un point à sept.

Jesperi Kotkaniemi et Jordan Staal ont aussi fait mouche pour les Hurricanes, qui ont un dossier de 5-0-2 à leurs sept dernières rencontres.

L’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho n’a pas pris part au duel alors qu’il est aux prises avec une blessure au bas du corps. Aho se retrouve au deuxième rang des pointeurs des Hurricanes avec une récolte de 27 points (11 buts, 16 aides) en 26 parties.

Ilya Sorokin a bloqué 28 tirs pour les Islanders, qui ont baissé pavillon lors de quatre de leurs six dernières rencontres.