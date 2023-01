Klingberg complète la remontée en prolongation contre les Sharks

The Associated Press

The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — John Klingberg a marqué à 1:08 de la prolongation, Mason McTavish a inscrit son premier doublé en carrière et a récolté deux aides et les Ducks d’Anaheim sont venus de l’arrière pour défaire les Sharks de San Jose 5-4, vendredi.

Troy Terry s’est rué vers le filet et a fait une passe parfaite à Klingberg, qui a trompé la vigilance du gardien des Sharks, Kaapo Kahkonen, à bout portant. C’était le cinquième but de la saison du défenseur.

Trevor Zegras et Ryan Strome ont également touché la cible pour les Ducks. Anthony Stolarz a arrêté 37 tirs pour porter sa fiche à 8-1 en carrière contre les Sharks.

McTavish a obtenu six points (trois buts, trois aides) à ses deux derniers matchs. Il compte 25 points cette saison, ce qui le place au deuxième rang des recrues de la LNH. Matty Beniers, du Kraken de Seattle, est en tête avec 28 points.

Kevin Labanc et Timo Meier, des Sharks, ont chacun marqué un but et obtenu une aide.

Erik Karlsson a porté à 14 sa série de matchs avec un point, un record d’équipe. Matt Nieto et Steven Lorentz ont également fait mouche pour les Sharks alors que Kahkonen a terminé avec 24 arrêts.