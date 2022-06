Kirk produit quatre points et les Blue Jays remportent un sixième match d’affilée

TORONTO — Le gérant des Blue Jays de Toronto, Charlie Montoyo, répondait seulement à sa deuxième question à la conférence de presse, mardi, quand il a dû prendre quelques secondes pour ajuster son chandail.

«Je transpire encore», a-t-il lancé avec un sourire.

La perspiration est justifiée puisque son équipe a réussi à s’accrocher à une autre victoire d’un point.

Alejandro Kirk a frappé deux circuits et a produit quatre points aidant les Blue Jays à l’emporter 6-5 devant les White Sox de Chicago.

Kirk y est allé de ses deuxième et troisième circuits de la saison pour les Jays, qui obtenaient une sixième victoire d’affilée. Le club de la Ville Reine mène le Baseball majeur avec 15 victoires par un point cette saison.

Le frappeur de choix a réussi deux circuits de deux points, dont le deuxième a porté le score à 6-3 Toronto, en cinquième.

Teoscar Hernandez venait de faire pencher la balance avec un double de deux points, dans l’allée du champ centre gauche. Le voltigeur de centre Adam Engel est passé très près de saisir la balle, en glissant.

Kirk a signé un match de plus d’un circuit pour la troisième fois de sa carrière.

Kevin Gausman (5-3) a donné trois points et six coups sûrs en cinq manches, retirant cinq frappeurs au bâton.

«C’est un peu stressant, je ne vais pas vous mentir, a noté Gausamn. Mais c’est bien. Je crois que c’est bien. Je pense que ça va nous être utile quand nous allons arriver en fin de saison.»

Quatre releveurs ont fait le lien vers Jordan Romano, auteur d’un 16e sauvetage.

Il a accordé deux simples avant de soutirer une balle à double jeu à Jake Burger, résultat d’un excellent jeu de Matt Chapman, le troisième but.

Romano a ensuite fermé les livres en disposant de Gavin Sheets sur élan.

Les Blue Jays ont une fiche de 28-20, dont 15 victoires par un seul point.

Lucas Giolito (3-2) a permis six points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Sa moyenne est passée de 2,63 à 3,61.

Andrew Vaugh a récolté quatre coups sûrs, incluant son sixième circuit de la saison.

Le match a été présenté devant 25 424 spectateurs.

Plus tôt mardi, les Sox ont annoncé que l’arrêt-court Tim Anderson ratera un minimum de trois semaines, en raison d’une blessure à l’aine droite.

Mercredi soir, les lanceurs partants seront Michael Kopech et Hyun Jin Ryu.