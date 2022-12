Kirill Kaprizov aide le Wild à battre les Ducks 5-4 en tirs de barrage

Brian Hall, The Associated Press

SAINT PAUL, Minn. — Kirill Kaprizov et Matt Boldy ont marqué en fusillade, propulsant le Wild du Minnesota vers une victoire de 5-4 face aux Ducks d’Anaheim, samedi.

Calen Addison et Joel Eriksson Ek ont chacun récolté un but et une aide en temps réglementaire pour le Wild, qui a inscrit une cinquième victoire à ses six dernières sorties.

Connor Dewar et Kaprizov ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a gagné ses 12 derniers duels contre les Ducks. Il s’agit de la plus longue série de victoires contre une même équipe dans l’histoire du Wild.

Filip Gustavsson a repoussé 29 lancers pour le Wild, qui a comblé un déficit de deux buts en troisième période. Kaprizov a créé l’égalité avec 2:35 à faire au dernier tiers.

Trevor Zegras et Troy Terry ont chacun amassé un but et une aide en temps réglementaire pour les Ducks. Zegras a été le seul joueur des Ducks à marquer en fusillade.

Ryan Strome et Cam Fowler ont été les autres buteurs des Ducks, qui ont encaissé un cinquième revers de suite. John Gibson a effectué 45 arrêts.